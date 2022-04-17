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被問羅智強退國民黨務主管line群組　朱立倫：不知道你在說什麼

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市議員羅智強在本月6日宣布參選桃園市長、辭國民黨副秘書長，專心拚選舉，不過事隔多日，黨中央還沒有批准請辭公文，羅智強16日就自己退出黨務主管的Line群組。國民黨主席朱立倫17日受訪時，被媒體問及「羅智強退群組」一事，朱僅回應，「我不知道你在說什麼。」

羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長、辭副秘書長一職，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但此事似乎不影響羅智強的參選意願，近期他仍積極到桃園行腳、宣揚自己參選理念。

而羅智強請辭副祕書長一職已過12天，黨中央仍未展開人事程序，形同「擱置」請辭案，在國民黨網站上，仍可以看到羅智強依舊掛著副祕書長一職，但羅已自行退出黨務主管Line群組，與黨中央漸行漸遠。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

藍營桃園市長人選風波不斷，就有支持者不捨羅智強，建議羅乾脆退黨參選，對此，羅智強日前也透露，「國民黨內部發生過大大小小的問題，看了讓人非常感慨，也曾想過離開，最後決定，當國民黨重返執政就是離開的時刻。」

羅智強11日貼出一份網路民調，數據顯示，有65%民眾支持羅智強擔任桃園市長，讓羅智強成為藍營最強候選人，輾壓其他被點名的國民黨籍桃市長候選人，綠營則是陳時中以15.9% 暫居第一。

對於民調顯示羅智強坐擁高支持度，朱立倫回應，國民黨在全台灣都會根據科學方法、理性分析，推出最受地方歡迎、最有機會勝選的候選人，每一個地方都是我們的好同志，團結努力，繼續加油。

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