「2022台北市長」有2大考題　林鶴明分析蔣萬安、黃珊珊困境

▲黃珊珊、蔣萬安。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

面對2022年底台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊已大致底定參選；而民進黨方面，雖然衛福部長陳時中呼聲高，但黨內高層尚在觀望階段。對此，曾任台北市發言人的民進黨副秘書長林鶴明受訪時，為「未來台北市長」拋出考題，包括「後疫情時代」、「後柯文哲時代」，國門開放後，面臨旅遊、經濟等各層面的挑戰；同時，也點出蔣萬安、黃珊珊所面臨的困境。

2022年新任台北市長，將是「後柯文哲時代」，勢必面對柯文哲所留下來的市政問題，加上全台灣進入「後疫情時代」；因此，這些無非成為「未來台北市長」的重要考題。林鶴明接受訪問時表示，台北要面對的，是國際城市的競爭，好比泰國曼谷、日本東京等一線城市在開放之後，台北作為首善之都也要解禁。

林鶴明表示，這意味著未來的2至3年裡，市長面臨的主要課題，就是「後疫情時代」、「後柯文哲時代」的國門開放，以及旅遊、經濟等各層面的挑戰。

對於「未來台北市長」，林鶴明說，市長候選人要提出讓台灣未來2至3年內，可以是「安全」、「有趣」，能創造國際觀光客「誘因」的願景跟作法，如何在城市發展、食衣住行娛樂各層面可以更進一步提升。

相較於高雄市長陳其邁，林鶴明表示，高雄近來有世界級的表演，有亞洲新灣區，這些都是氣魄，而台北也因為這樣，確實需要更好的內容，才可以吸引不僅僅是國內的民眾，更應該要讓國際看見台北。

另一方面，在「後疫情時代」，因為網購電商、外送平台，改變了台灣、台北市許多人的生活模式。林鶴明表示，這不論是誰擔任台北市長，都要解決實體商圈蕭條的問題，有新的經濟問題需要解決。

此外，談及國民黨有意參選市長的蔣萬安，以及台北市副市長黃珊珊。林鶴明先談黃珊珊，他認為，關鍵在於「接棒」的她，到底要代表誰參選，是用民眾黨身份，還是無黨籍、親民黨，這三個路線都截然不同，黃珊珊也應該要跟市民說清楚，柯文哲這幾年的市政，她是認同還是反對？

林鶴明表示，黃珊珊既然是柯文哲接班人，應當要概括承受，但不能正面的事情就攬下來，不好的、有爭議的時候，就稱跟自己沒有關係。

林鶴明接著談蔣萬安的問題，他認為蔣萬安沒有展現出對於台北的情感，過去馬英九擔任市長的時候，還會跟媽媽一起去買年菜，到現在為止，不知道蔣萬安有沒有去關心或拜訪過國民黨放棄連任的資深議員陳永德，「這麼資深的議員，應該是議長人選了，要角逐市長卻漠不關心」。

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

