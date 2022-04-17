「服務市民就像跑馬拉松」　蔣萬安：挑戰、超越自己

▲蔣萬安出席科技盃路跑活動。（圖／蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安今（17）日出席公益路路跑活動，他也在臉書分享，良好的運動習慣可以增強免疫力、遠離文明病；此外，他也意有所指地說，服務市民就像跑馬拉松一樣，確立目標、全心投入、堅持到底，肯定可以越跑越有心，下次有機會，一定要和大家一起挑戰自己、超越自己。

蔣萬安會後受訪表示，事實上，一直以來，都與青年族群多交流，「不管是在相關運動活動，路跑、打球，還有參與很多創新及創意的活動、新創論壇等，一直都在做。

外界關注接下來選戰進入新階段，是否會改變人設，蔣萬安回應，「我就是我，我就是最真實的蔣萬安」，其實一直以來都是堅持做對民眾有利的事情，永遠把民意放在最優先的位置，和民眾站在一起，這就是他一直以來的初衷。

此外，藝人徐小可日前因不滿新版停課標準，痛罵衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」，卻反遭到大量網友出征。蔣萬安回應，他完全能了解家長的擔憂，政府在防疫最重要的關鍵時刻，如果還摻雜任何選舉考量、影響到防疫作為，這都不是民眾所期待的。

蔣萬安表示，目前12歲以下兒童尚未開放接種疫苗，只能用更嚴格的防疫標準保護孩子，但衛福部在沒有徹底溝通、廣納家長意見的前提下，逕自放寬停課標準，「身為兩個孩子的爸爸，我完全能了解家長的擔憂，這不是部長回嗆完就可以減輕的」。

蔣萬安還說，況且台灣已經是民主化的國家，對於政府很多作為，民眾當然可以提出很多意見和建議，這才是言論自由，希望政府在很多防疫政策上可以聆聽各界的意見，大家都是希望能夠做好防疫，為了這片土地好。