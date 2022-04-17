1圖懂一週天氣「先濕涼再回暖 」　這天起高溫直逼33度像夏天

▲氣象局說明，未來一週天氣先濕後暖。（圖／氣象局提供）



記者許展溢／台北報導

氣象局今（17日）指出，未來一週天氣只有 2重點，「週三前水氣多、週四後漸趨穩定」，要特別留意，上半週天氣變化較迅速，還是要隨時掌握最新天氣預報。天氣風險公司表示，明天中午後北台灣轉有雨，週五北風系統大幅退縮，各地氣溫大幅上升，高溫上看30度。

氣象局表示，週一到週二受東北季風影響，北台灣涼冷，水氣漸增，北部、東半部地區、中南部山區局部短暫雨，中南部平地為多雲，週二中部地區亦有零星雨。北部、東北部氣溫約18°-25°C（週一氣溫稍回升，週二再轉涼），中南部氣溫約19°-29°C，花東氣溫約19°-25°C，

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氣象局提醒，週二台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海易有8至9級強陣風，前往海邊活動請注意安全。氣象局指出，週三冷空氣減弱但水氣仍多，北台灣稍涼，北部、東半部局部短暫雨，中南部為多雲午後山區零星陣雨。溫度部分，北部、東北部氣溫約18°-24°C，中南部氣溫約19°-30°C，花東氣溫約19°-25°C。

氣象局提到，週四開始到週日水氣減少、回暖外，明顯有夏天感受，各地大多為多雲，東半部局部雨、西半部山區午後零星陣雨，北台灣氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫可達28°-30°C，中南部高溫可達29°-33°C。另週五至週日金門、馬祖易有霧或低雲影響能見度。

▲氣象局提到，週四後中南部高溫可達29°-33°C。（圖／記者屠惠剛攝）



天氣風險公司分析師李知航表示，明天週一開始，北方有一道微弱的鋒面系統接近，大約在中午過後，北部地區就會轉為有雨的天氣，中南部則維持多雲到晴。週二微弱鋒面掠過後，東北風會再度增強，中部以北持續有短暫陣雨，同時沿海風勢也會加大，氣溫則沒有明顯降幅。

李知航說，週五起北風系統大幅退縮，太平洋高壓開始主導台灣的天氣，台灣附近的風向轉偏南風，各地氣溫大幅上升，高溫上看30度，會開始出現夏天的感覺。