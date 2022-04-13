馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

▲從最新衛星雲圖清楚可見馬勒卡的颱風眼。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中颱馬勒卡開眼了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（13日）深夜鋒面通過，到周四上半天水氣較多。氣象專家吳德榮提醒，周四晨鋒面抵達，中部以北轉有局部陣雨或雷雨、氣溫劇降（白天高溫由今日的32度，下降至周四的24度）。

氣象局今晨對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今金門、馬祖及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。氣象局也發布「長浪即時訊息」，今台灣東半部地區及恆春半島沿海有長浪發生的機率，目前台東已觀測到1.8米的浪高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今西半部高溫有機會30度，深夜鋒面通過，主要降雨集中在周四清晨，周四上午還有些降雨，但量質沒很明顯，周四下午慢慢減緩。

▼馬勒卡對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

陳伊秀說，鋒面通過後、東北季風增強，周五起轉成迎風面北部、東半部降雨；預估北部高溫周四28度、周五24度，周六、周日來到20-23度，而北部周末低溫有機會17-19度，中南部周日清晨有機會接近20度。

陳伊秀表示，中度颱風馬勒卡以北北東方向，朝日本東方海面前進，周六清晨有機會減為中颱，之後變性為溫帶氣旋。而根據衛星雲圖，清楚可見馬勒卡的颱風眼。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四晨鋒面抵達，中部以北轉有局部陣雨或雷雨、氣溫劇降（白天高溫由今日的32度，下降至周四的24度），下半天鋒面快速通過，降雨逐漸停歇，冷空氣南下，中部以北轉涼。

▼吳德榮說，最新歐洲模式周四8時的模擬圖顯示，清晨鋒面降雨已觸及台灣西北部（下圖左）；台灣海峽及北部海面有閃電的模擬（下圖右），隱含鋒面通過時，可能仍伴隨局部雷雨的現象。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮分析，周五至周六上午受東北風影響，迎風面雲量較多，桃園以北及東半部偶有局部短暫降雨的機率，北海岸、大台北山區降雨較明顯，背風面新竹以南晴朗穩定，北偏涼、南舒適，各地早晚微冷。



吳德榮指出，周六下午起東北風減弱、水氣減少，北台轉多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率；周日天氣好轉，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨的機率，氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼；下周一微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨的機率；下周二偏東風影響，天氣好轉，西晴、東偶零星降雨。