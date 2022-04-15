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全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲全聯一年一度為女性量身打造的「棉棉博覽會」即日起開跑了！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

家家戶戶都方便的好鄰居——全聯，一年一度為女性量身打造的「棉棉博覽會」即日起開跑了！從這一刻起到4/28（四）近2週的時間，各家衛生棉品牌都祭出超強優惠價，對於每個月都要採購一次衛生棉的女性消費者來說，還有什麼比這波優惠更值得補貨、囤貨的事？

近期面臨換季，最直接的感受就是體感愈來愈熱了，生理期來更是又悶又濕，現在市面上有這麼多強調吸收力強、抗黏膩等不同特色的衛生棉產品，何苦讓那幾天的心情不美麗！一次買齊符合夏日清爽、夜間不外漏、或自身量大需求的衛生棉，讓自己在經期間過得安心，就是最寵愛自己的投資。

網路聲量爆表「經期就靠這3款寵愛自己」走過路過不錯過
給妹妹最完美的呵護是女生必修的課題！機會難得的「棉棉博覽會」優惠超吸睛，但對於選擇障礙的人來說，就怕優柔寡斷的症頭又「牙起來」，左看右看不曉得該放誰進購物車。別擔心，這回除了不用浪費時間上網比價，現場還有網友激推、討論度爆表的3款經期必推神物，閉著眼睛直接拿去結帳也沒問題。

迎接夏日必備，用過就回不去的超吸神棉——液體衛生棉

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲好自在液體衛生棉讓每天趕著通勤或運動鍛鍊的女孩們，不用因為經期而改變隨性奔放的生活步調。

好自在液體衛生棉，相信已經是許多女生指定回購的超夯爆品。之所以能說得這麼篤定，原因就在於賦予液體衛生棉的特殊黑科技——FlexFoam液體材料，能讓這一片僅有0.3cm超輕薄的吸收芯，擁有宛如黑洞般的強大吸收力。很多女孩在更換衛生棉時，單看依舊乾爽的表層，還以為量多是自己的錯覺，沒想到一翻到背後才發現根本已經吸進了「一座汪洋」，吸到飽後依舊維持的0.3cm超薄曲線，加上貼合身形、類似記憶棉的設計與材質，讓每天趕著通勤或運動鍛鍊的女孩們，不用因為經期而改變隨性奔放的生活步調。

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲「棉棉博覽會」期間，全系列液體衛生棉任選3件特價298元。

曾經帶來革命性轉變，顛覆業界以及消費者習慣的液體衛生棉，網友給出的最高評價就是——舒服得像沒墊一樣，讓曾經飽受悶熱、外漏所苦的女孩們都沒有理由不愛上。而在「棉棉博覽會」期間，全系列液體衛生棉任選3件特價298元，尤其炎炎夏日就要再度來襲，趁著優惠期間完全可以考慮囤貨到年底。

療癒幸福感滿分——抗黏膩超柔氣墊棉

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲有些女孩想追求清爽不黏膩，抗黏膩超柔氣墊棉一次解決女孩們的經期困擾。

善於精準設計出貼合女性需求的好自在，也了解對於「量大的那幾天」，有些女孩想追求清爽不黏膩，但又時時擔心衛生棉Hold不住突如其來的「量多」。為了撫慰這些女孩「『阿雜』的心情」，好自在繼續研發創新科技，將美妝界盛行的「氣墊」設計融入衛生棉，一次打造「咻一下秒吸」的功能，加上「乾爽抗黏膩＋超柔親膚」的觸感體驗，解決女孩們長久以來的雙重困擾。

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲棉棉博覽會期間，單件特價139元，一次帶兩件更只要199元。

話說成就這款衛生棉的最大功臣，就是以日本纖維技術打造的超柔氣墊，透過蓬鬆柔軟的氣墊表層設計，除了具備「秒吸」以維持表層舒爽的機能，同時加入的容量擴充技術，更是讓這款氣墊棉直接升級成「超大硬碟」，即使是起身後流出的大量經血，也能瞬間被表層吸收，再被氣墊棉牢牢吸附，只留下原本就帶有雲朵般柔滑觸感的表層，持續呵護敏感脆弱的私密肌，彷彿剛剛的「洪流」就像沒有發生過一樣。想要體驗這種放心又療癒的超柔幸福感？博覽會期間，單件特價139元，一次帶兩件更只要199元，輕奢質感十足的粉金包裝，更是讓人忍不住就往購物車裡多放幾組。

過夜不怕，左滾右滾全方位包覆，柔軟彈性再升級—— 熊抱超柔安睡褲

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲好自在超柔安睡褲，讓你經期的晚上睡得既安心又舒適。

生理期期間，通勤走動、上班上課就靠液體衛生棉和超柔氣墊棉，提供全方位守護。不過，那幾天擔心行動卡卡、悶濕黏膩都是小case，因為什麼都比不過「夜間大魔王」來得讓人焦慮！原本就幫所有女性解決 「夜間問題」的安睡褲，最近又迎來全新升級了，除了前後超長防漏吸收芯，更加上側邊防側漏水壩的設計，360度全面防堵一次到位。當安睡褲將經血緊緊吸附住後，悶熱感也會隨著升級的透氣材質將消散，讓親膚柔軟的材質繼續撫慰私密肌，以及累一整天需要休息的自己，放心一路睡到早上。
而針對睡著時不自覺翻來覆去的女孩們，新一代安睡褲的貼身腰圍也重新做了高彈性設計，貼合身形的同時講究不勒腰、不卡肚，取而代之的是宛如被另一半溫暖熊抱的安穩幸福感，看著過了一晚仍然潔淨的床單，更是讓人鬆一口氣。想在經期期間安穩睡個好覺，就別錯過博覽會特別優惠，單件179元，第二件5折，兩件只要268元，值得女孩們換來數夜好眠。

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

▲棉棉博覽會特別優惠，單件179元，第二件5折，兩件只要268元。

朝聖「棉棉博覽會」3個願望1次幫自己全部實現
要怎麼讓惱人的生理期過得悠哉愜意、怡然自得？下班就前往全聯一年一度的「棉棉博覽會」，將以上3樣生理期專屬的明星商品一網打盡，享受來自「好自在」為所有女性打造的完整呵護。即日起～4/28（四）在「棉棉博覽會」期間，購買多項好自在全系列商品，打完折後每滿259元還可享現折30元優惠，另外購入寶僑指定系列商品，單筆滿$349也可再現折30元，不只讓女性消費者一次購足生理期用品，各種生活必需品不妨也在這個時候一次補齊，享受最超值優惠。

在家不出門也能輕鬆下訂 >>> https://lihi1.cc/F8FbS

▼下班就前往全聯一年一度的「棉棉博覽會」，將以上3樣生理期專屬的明星商品一網打盡。

▲▼ 全聯「棉棉博覽會」盛大開跑！好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折 。（圖／資料照）

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