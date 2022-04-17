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快訊／倒春寒！　今晨13.2℃「全台有雨」

（圖／氣象局）

▲今晨4時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！中央氣象局觀測，今天（17日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的13.2度，讓網友直呼「 中北部感覺像冬天」。

氣象局指出，今天上半天由於華南雲系東移，台灣附近水氣增多，各地有局部短暫雨，下半天水氣減少，逐漸轉為多雲到晴為主的天氣，剩下基隆北海岸及東半部地區仍有零星短暫雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今上半天全台有雨。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，東北季風影響下，清晨天氣較涼，中部以北及東北部低溫只有15到17度，其他地方約19、20度；白天北部、東北部及東部依舊偏涼，高溫約21到24度，其他地方可以來到25至29度，南北溫差仍大，南來北往請留意溫度變化。

氣象局預報，周一、周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地方早晚也涼，周一北部及東北部高溫會略微回升；周一、周二水氣有增多趨勢，迎風面降雨區域擴大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也會增多。

氣象局表示，周三起東北季風減弱，早晚天氣仍稍涼，北部及東北部氣溫將逐日回升，北部及東半部地區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周四至周六南風再起，白天氣溫明顯回升，各地大多為多雲，東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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