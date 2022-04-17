宜蘭公布55處足跡　開元市場、郵局、教會、健身房、KTV都入列

▲宜蘭衛生局公布17名確診足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局17日公布宜蘭17名確診者足跡，包括開元市場、南方澳郵局、宜蘭基督長老教會、摩瑪浪健身俱樂部、喜互惠及便利超商、好樂迪羅東店、85度C、小廚師牛排店等都入列。

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宜蘭衛生局公布17名確診足跡如下：

案32155號－4月12日，晚上8時45分，在佑全保健藥妝羅東興東南店(羅東鎮興東南路75號)。

案33267號－4月10日，上午9時至10時，在台灣基督長老教會金洋教會(南澳鄉博愛路6鄰3號)。

案33268號－4月12日，下午4時45分至6時，在幸福G香雞排(壯圍鄉中央路二段323號)、7-11壯志門市(壯圍鄉中央路二段311號)。

案33471號－4月12日，上午9時30分至10時，在壯圍姊妹早午餐 (壯圍鄉壯五路255號)。

案33269號－4月6日，下午4時30分至4時40分，在神腦國際企業股份公司羅東中正南門市(羅東鎮中正南路65之3號)；4月7日，上午9時至9時5分，在7-11新聖母門市(羅東鎮中正南路160號)；4月9日，上午11時25分至11時30分，在7-11新聖母門市(羅東鎮中正南路160號)；4月10日，上午9時至10時，在開元市場(羅東鎮清潭路146號)、民生市場(羅東鎮民生路6號)；4月11日，下午5時至5時10分，在慧昌號雜貨店(羅東鎮羅莊街332號)；4月12日，上午11時45分至11時50分，在7-11新聖母門市；4月12日，下午5時至5時10分，在慧昌號雜貨店；4月13日，下午1時25分至1時30分，在7-11新聖母門市；4月14日，下午1時23分，在7-11新聖母門市。

案32847號－4月11日、4月13日，晚上6時至9時，在東學資優文理補習班-宜蘭班(宜蘭市民族路338號5樓)；4月12日，晚上6時至9時，在宜蘭上榜補習班(宜蘭市中華路52-1號)。

案31159號－4月6日、4月7日、4月9日至4月12日，上午8時至下午5時，在頭城鎮三和路81號某工地；4月8日，下午3時至3時52分，在全聯福利中心宜蘭泰山店(宜蘭市泰山路332號)。

案32108號－4月10日，上午10時至12時，在宜蘭基督長老教會(宜蘭市新民路108號)；4月10日，下午3時至4時30分，在全聯福利中心宜蘭校舍(宜蘭市校舍路116號)；4月10日，下午4時30分至5時，在宜蘭市陽明二路雜貨店。

案33992號－4月9日，下午1時30分至2時30分，在芭蕉小喜蔬房(羅東鎮四維路155巷5號)；4月9日，下午3時30分至4時，在烏龜島咖啡點心伴手禮(冬山鄉柯林一路297號)；4月9日，晚上7時至8時，在羅東夜市；4月11日，晚上9時30分至10時30分，在摩瑪浪健身俱樂部(羅東鎮公正路155號)；4月12日，晚上6時至9時30分，在好樂迪羅東店(羅東鎮公正路163號2樓)。

案33217號－4月13日，上午8時40分至9時，在蘇澳南方澳郵局宜蘭19支局(蘇澳鎮江夏路13號)；4月13日，上午10時至10時30分，在啄木鳥藥局羅東店(羅東鎮中山路二段303號)；4月13日，晚上6時至7時，在喜互惠生鮮超市南方澳店(蘇澳鎮江夏路77號)；4月14日，上午9時30分至10時，在85度C-羅東站前店(羅東鎮公正路78號)；4月14日，晚上6時至9時，在來來自助餐美食(蘇澳鎮大同路76號)；4月15日，下午1時至2時，在古早味滷肉飯(五結鄉利成路二段405號)。

案33264號－4月11日至4月13日，上午8時至9時，搭乘台鐵(羅東火車站至花蓮火車站)； 4月11日至4月13日，下午4時40分至5時40分，搭乘台鐵(花蓮火車站至羅東火車站)。

案33472號－4月12日，下午4時至6時，在熊寶貝安親班(羅東鎮站前南路97號)；4月12日，晚上6時30分至8時30分，在佳音英語羅東分校(羅東鎮北成路一段282號)；4月13日，下午2時30分至6時30分，在熊寶貝安親班；4月14日，下午4時至6時，在熊寶貝安親班。

案32157號－4月11日，下午1時至1時5分，在甕養生黑豆花店(羅東鎮民權路183號)；4月12日，下午4時20分至4時30分，在甕養生黑豆花店；4月12日，下午4時40分至5時，在羅東運動公園。

案31479號－4月11日，晚上6時30分至8時5分，在吳裴家牛排餐館(蘇澳鎮蘇花路二段326巷1號)；4月12日，下午5時20分至6時30分，在羅東轉運站(羅東鎮傳藝路三段229號)－都會之星開往新店大坪林站；4月13日，上午11時30分至12時30分，在羅東轉運站－都會之星新店大坪林站開往羅東；4月13日，下午1時至3時10分，在新馬辣經典麻辣鍋宜蘭羅東店(羅東鎮興東路6號2樓)；4月14日，上午8時至8時30分，在羅東鎮開元菓菜批發市場(羅東鎮清潭路146號)；4月14日，上午9時10分至9時20分，在喜互惠生鮮超市羅莊店(羅東鎮天祥路123號)。

案31157號－4月9日，下午5時30分至6時10分，在羅東轉運站搭乘葛瑪蘭(羅東鎮傳藝路三段229號)；4月11日，晚上7時30分至8時15分，在九份傳統美食(礁溪鄉中山路二段71號)。

案32517號－4月8日，下午2時5分至4時30分，在羅東小林髮廊永正店(羅東鎮中正路140號)；4月9日，中午12時10分至12時30分，在全聯福利中心羅東光榮店(羅東鎮光榮路200號)；4月9日，晚上8時20分至9時40分，在101文具天堂羅東店(羅東鎮公正路75號)；4月11日，晚上7時至7時30分，在小廚師牛排店(羅東鎮公園路142號)。

案32529號-4月12日晚上6時30分至8時30分，在佳音英語(羅東鎮北成路一段282號)。