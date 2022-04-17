宜蘭+52創新高！晶園喜宴傳播鏈再爆15例　進香團+2

▲宜蘭17日再創高＋52！喜宴再＋15，另某進香團13縣民2人中。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭染疫再創高，繼14日+46後，17日再增52例，新增52個案中，主要是晶園會館喜宴案+6，再加上衍生接觸者確診已達9人，與喜宴傳播鏈有闗共56人染疫。另，外縣主辦由宜蘭出發的進香團中，13名宜縣民有2人確診。此外，消防+1，台灣菸酒宜蘭營業所+1；參加喜宴員警已3人確診，17日並未增加員警染疫。

宜蘭衛生局表示，17日新增52名確診個案中，消防增1名(案33471)，為之前消防個案(案30800)的同事，至於另1消防小隊長17日是快篩陽，但PCR篩檢中。台灣菸酒宜蘭營業所也新增1名確診個案(案33466)，相關確診者已進行匡列與隔離，相關場域已進行消毒等工作。

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至於晶園會館喜宴案昨(16)日發布41人確診，今(17)日新增2名個案(案33972、案33990)，另有4名原屬感染源釐清中，經疫調後確認有參加喜宴，目前參加喜宴確診人數已累積至47人；另今(17)日公布喜宴案衍生5名接觸者(案33469、案33973、案33979、案33986、案33992)確診，目前衍生之累積接觸者確診已達9人，合計與喜宴傳播鏈有闗共56人。

另外，經衛生局疫調了解，由其他縣市主辦於宜蘭縣出發的進香旅遊團，其中宜蘭縣民有13位，目前已全數匡列隔離中，其中有2位於昨(16)日篩檢確診，其餘個案目前正在疫調中。

宜蘭衛生局再說明，移民署宜蘭收容所日前1保全參加喜宴確診，17日喜宴衍生接觸者＋2（含1收容人）。