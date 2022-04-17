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同是高風險區卻沒快篩！陳其邁曝「庫存量」　再囤也贏不過高市府

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心宣布，今(17日)日將發送快篩試劑至高風險縣市，由於高雄也被列入高風險地區，卻未在此波發送名單內，對此，市長陳其邁強調，高市府有超前部署，目前高雄快篩試劑庫存仍有5萬劑，必要時會向中央申請專案辦理。

指揮中心指揮官陳時中17日於記者會表示，下午會把40萬劑公費家用快篩送達雙北、桃園、花蓮4個高風險縣市，每縣市各10萬劑，並呼籲民眾，有需要快篩試劑才去拿或買，試劑未來會越來越便宜。

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▲家用,快篩,試劑,新冠肺炎。（圖／記者郭世賢攝）

▲高雄快篩試劑存量仍有5萬劑。（示意圖／記者郭世賢攝）

由於高雄也被列入高風險區，但卻不在此波發放快篩試劑名單內，對此，高雄市長陳其邁拿出圖卡指出，高雄每天平均有呼吸道症狀民眾約4000-5000人，診所家用快篩量約2000人次，篩檢比例是三至四成，高雄有港口、機場還有國營事業能量須保存，還有四大醫學中心需要支援其他縣市，長期以來醫療量能都扮演著後送的角色，在快篩試劑上，市府都有超前部署，請大家放心。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前高雄快篩試劑庫存有5萬劑，目前居家快篩徵用由中央統籌，未來發生疫情，不管規模影響，有必要的話會向中央申請專案辦理。從全世界來看，大規模群聚感染不外乎是以專案方式進行加嚴管理、篩檢才能有效控制，市府會密切和CDC合作。

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