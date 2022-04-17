他反向搬進上海！求借碗筷被當「外星人」　鄰居：外面世界怎樣了

▲上海封控區只進不出。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第21天，大批居民引頸期待能早日出去，不過近日竟有人搬進「只進不出」的封控區，住戶們簡直像發現外星人，在群組不停問，「怎麼會有外面世界的人」、「外面的世界怎樣了」、「是不是家那邊有債主啊？」。

▲「徐小淋」向鄰居借碗筷。（圖／翻攝自網易新聞）

上海一個住戶群組14日因一位新鄰居的到來而沸騰。對話截圖可見，該位暱稱「徐小淋」的人自我介紹，稱自己是新搬進來的830，並詢問誰家有多餘的碗筷，他打算吃泡麵用。

▲▼住戶們好奇新鄰居怎麼會搬進封控區。（圖／翻攝自網易新聞）

▲群組對話貼圖。（圖／翻攝自網易新聞）

「徐小淋」一說話整個群組的人紛紛表示驚訝，「什麼情況？是怎樣的猛士隻身前往封控區！」、「你知道這裡只進不出嗎」、「你知道你即將面臨的是什麼嗎，兄弟」、「我們想出去都出不去，居然還有人來入住」、「這時候來上海，年薪一定讓你不能拒絕吧？」。

還有住戶腦洞大開，覺得這位新鄰居身份可疑，笑問「你是記者嗎？還是巡視組來微服私訪了？」。對此，該名新住戶說，他的團隊2月便準備到上海發展，在蘇州的租房3月到期，同時也租好上海的房子，但當時因在外面吃飯成了密切接觸者，被隔離到4月2日，直到14日上海恢復高鐵往來才搬進來。

▲住戶們提醒新鄰居要做好長期隔離的心理準備。（圖／翻攝自網易新聞）

熱心的住戶們為這位新鄰居提供了他所需要的物品，還將物業管家和各種物資團購的「團長」也一併發給他，最後提醒做好長期隔離的心理準備。「徐小淋」回覆，「關不了幾天吧」。鄰居們則回說，「上一次聽到這句話還是在3.28」、「禁止天真」、「你好樂觀」。