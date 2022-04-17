中和2歲童高燒昏迷　父親還原1922、衛生局「踢皮球2小時」過程

▲新北衛生局長陳潤秋。（圖／翻攝直播）



政治中心／台北報導

中和一名二歲男童的父親確診，14日凌晨男童發燒，當天傍晚陷入昏迷，家長在5點左右開始聯絡，但救護車到晚間7點才派出。對此，男童父親接受媒體訪問時表示，新北中和衛生所打10多通沒人接，接起還稱忙要求先填表單，119聯繫新北消防局也稱要請示衛生所，才可派救護車。

男童父親接受媒體訪問時表示，他當天從5點開始打電話給新北衛生所，至少打了10多通電話，但電話那頭都沒有人接，其中有兩通有接起來，但回覆稱忙，要他們先填寫網路上的表單再來處理；在此之後，他們也打了1922、119，但都說要聯繫衛生所，就這樣一直被踢皮球。

男童父親表示，位於中和的母親，撥打119聯繫新北市消防局，又說要聯繫衛生所確認後才可以派防疫救護車，也要先確認有專責的醫院可以收治。

男童父親指出，新北消防隊指出，確認可以收治醫院就立即派出救護車，而衛生所也說，男童病程進展非常快速，是罕見病例，但是問題在於，為何14日傍晚5點就在打電話，到了晚間7點才派出救護車。

男童父親表示，1922要轉新北衛生局，衛生局要轉衛生所，但衛生所一直沒有人接電話，同時也已經跟119表達孩子高燒、意識不清，不知道為何119堅持要跟衛生所確認。

針對此一案例，新北市衛生局在16日下午記者會上表示，男童4/14上午採檢，下午病情急遽變化，這是非常罕見病況。第一時間新北市府請雙和醫院全面救治，也協調台大強重症專家一同會診，全面給予專業的醫療照護，衛生局也前往關懷，提供家屬需要的協助。

新北衛生局表示，中央流行疫情指揮中心指揮官在稍早記者會有回應，這個案整體處理過程中，公衛體系不管是1922、衛生局、119跟醫院，都全力做他們該做的事情，希望把事情做的更好，而家屬非常著急，新北也非常注意到狀況，也全力請醫院在專業上提供照護。

至於中央方面，疫情中心指揮官陳時中在中央流行疫情記者會上表示，該案的救治流程，「我所了解是4/14下午5:42進線、 6:09進到1922，處理是後送新北衛生局，衛生局接到後有聯絡相關醫院，並於6:30跟母親連繫、聯絡119送醫，7:06救護車出車，7:31到院救治。」

陳時中說，兒童跟成人一樣有急性狀況要處理，流程當然越順利越好，「這裡面也許有要檢討的地方，但地方執行時，也許有其他案件處理中，我們覺得時間上沒有特別延誤的地方。」

▼指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

