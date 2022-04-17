快訊／高市府買單！內勤警察投保防疫險　每月加發5000元獎勵





▲高雄市政府警察局17日宣布，內勤人員也將投保防疫險，由市府經費支出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營分局內勤同仁10人確診，不過卻意外揭露內勤人員沒有投保防疫險，引發討論！高雄市長陳其邁宣布將提撥經費支付投保防疫險，來照顧警察同仁。

高雄市政府警察局表示執行第一線防疫工作人員(3270人)，已經在這個月1日起依據「警察機關辦理嚴重特殊傳染肺炎防疫工作公費防疫保險費用補助要點」規定(如協助居家隔離或檢疫關懷人員、刑事相驗及鑑識、確診病例接觸史調查、配合執行快篩或疫苗施打站安全維護)辦理投保，相關經費由警政署挹注。

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▲高雄市政府警察局17日宣布，內勤人員也將投保防疫險，由市府經費支出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過投保對象僅有外勤同仁，但是內勤人員在執行防疫勤務也往往要支援，像是疫調、擴檢，稽查相關防疫措施等，是屬於「隱形潛在的被感染對象」，所以歷經這一次左營分局10名內勤同仁確診之後，高雄市政府肯定所有警察同仁在防疫工作上的努力，在17日由市長陳其邁召集警察局局長黃明昭及相關單位，針對未公費投保之警察同仁，由市府提撥經費支付投保防疫險費用。

同時高雄市警察局也宣布，另外執行防疫勤務同仁辛勞，可報領「執行大型活動重要勤務人員獎勵金」每月最高5000元，並從優辦理敘獎。另外有關本局左營分局已染疫同仁，將由市政府發給慰問金慰問。