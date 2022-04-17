快訊／高市幼童接種疫苗最快時間曝！陳其邁「小孩要打」2原因　　

▲陳其邁表示下週將開始對學童施打默德納疫苗。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心宣布6到11歲的學童可以施打莫德納，高雄市長陳其邁表示下週開始施打，也呼籲家長們不用擔心，目前高雄市的庫存量是夠的，不過正式開打時間，陳其邁請大家給一點時間，讓市府有時間準備。而衛生局在記者會後又補充「食藥署審查莫德納兒童EUA通過。接著本週ACIP專家開會討論，希望能加快速度ACIP審查，高雄市盤點疫苗數足夠。下週會先做好準備，通過審查後，即會安排校園施打。

陳時中宣布6到11歲的學童可以施打莫德納疫苗，陳其邁在17日的高雄市防疫記者會上就表示目前庫存量，是足夠讓小學一年級到六年級的學童施打，而且施打的時間點就會在下週，不過正式時間，他要大家耐心等候，要給市府一點準備時間。

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▲高雄市政府17日提供幼童感染新冠病毒症狀以及相關資訊 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府17日提供幼童感染新冠病毒症狀以及相關資訊 。（圖／高雄市政府提供）

不過為什麼幼童要施打莫德納疫苗，陳其邁表示：「小朋友上課口罩要全部戴好叫困難，幼兒園更不用講，其實在小學施打疫苗很重要有兩個理由，第一個是希望大家打兩劑後彼此同學間傳染力下降，打疫苗沒打疫苗群體傳播效果顯著可降低 。第二、小朋友症狀屬於無症狀，而且34%的幼童在台灣是透過阿公阿嬤來照顧，阿公阿嬤若超過65歲，小孩會傳染給大人，重症死亡風險高」。

陳其邁也說明學童確診後症狀，目前有34%是無症狀，輕症66%，他也提醒家長「12歲以下的發病狀況，以發燒為主63%、咳嗽46％，再來是流鼻水喉嚨痛」，所以呼籲小朋友有症狀要就醫，不要上學，要在家好好休息」。陳其邁強調針對幼童施打疫苗，市府衛生局以及教育局會做好準備，但也要市民讓市府有一點準備時間，下週開打！不過要怎麼透過醫院來調度人力，高雄市府正會用最快時間施打疫苗。

▲高雄市政府17日提供幼童感染新冠病毒症狀以及相關資訊 。（圖／高雄市政府提供）