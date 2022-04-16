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大甲媽繞境！連千毅與鳳梨叔鼠同台接駕　還辦粉絲簽名會

記者陳雕文／綜合報導

長達9天8夜的大甲媽祖遶境活動將在明日（17日）進入尾聲，直播天王連千毅16日下午在台中沙鹿區，由元泰國際集團設立的紅壇共襄盛舉，還與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名，連千毅表示，希望藉由這樣的活動祈禱大家平安健康。

▲▼大甲媽接駕。（圖／連千毅授權提供）

▲連千毅到沙鹿接駕媽祖，與元泰國際集團副總裁羅錫仁合影，身旁還站著知名禮生團體---台南舞魅孃。（圖／連千毅授權提供）

連千毅表示，今天是元泰國際第9年舉辦大甲媽祖遶境的活動，這期間元泰也做了9年的公益愛心活動，每年都花費上千萬的預算，每年動員接駕的人數都近3千人。只要有繞境活動，該集團就會發上萬份餐點給低收入戶、清寒家庭。

▲▼大甲媽接駕。（圖／連千毅授權提供）

▲連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名。（圖／連千毅授權提供）

元泰集團副總裁羅錫仁表示，「我們都是媽祖的小孩，也都很虔誠，隨著公司的員工越來越多，我們的老闆就覺得，乾脆來設一個紅壇，每年媽祖繞境都能讓大家來參拜」，後來還有成立一個慈善會，幫助需要幫助的弱勢族群，最近因為疫情的關係，把要捐出的食物讓大家包回家吃，祈求平安。

▲▼大甲媽接駕。（圖／連千毅授權提供）

▲連千毅與鳳梨叔鼠的合影。（圖／連千毅授權提供）

羅錫仁還承諾，會持續為台灣付出愛心公益，只要有困難的弱勢家庭來開口，一定會不遺餘力付出關懷，並在母親節當天，與直播天王連千毅再發上萬份愛心餐點，給台灣有需要的弱勢團體，預祝所有全天下的母親，母親節快樂。

鳳梨叔鼠吳泓逸則在臉書上寫下，祈求大甲媽保佑台灣平安、風調雨順、疫情消散。

▼元泰國際還成立慈善會幫助弱勢。（圖／連千毅授權提供）

▲▼大甲媽接駕。（圖／連千毅授權提供）

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