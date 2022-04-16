接駕大甲媽「最正4嬌點」！高挑爆乳舞魅孃　讓人看了好害羞

記者陳雕文／綜合報導

直播網紅連千毅16日下午到台中沙鹿區，由元泰國際集團設立的紅壇接駕媽祖，連的身旁站著4位顏值與身材都超高的「金釵」！而這4位美女來自知名禮生團體《台南舞魅孃》，她們身高都超過170公分，儘管拍照時都戴著口罩，仍擋不住那令人怦然心動的美。

▲連千毅趕到沙鹿與元泰集團副總裁羅錫仁接駕大甲媽，身旁站了4位金釵。（圖／連千毅授權提供）

據了解，《台南舞魅孃》共有21名禮生，包含直播主、展場女模，或是大學生，而每個人的身材與顏值都很高。該團體在16日派出4人（分別是雪岑、甄馨、寧寧、糰糰）到沙鹿紅壇參與接駕活動！

▲現場超過千人。（圖／連千毅授權提供）

在這場超過千人參與的大活動中，4為禮生仍舊是閃耀「嬌點」，其中「寧寧」更是人氣王！身高170公分僅50公斤的寧寧，有著天使面孔加上傲人上圍的魔鬼身材，平時是直播主，臉書粉絲團有多達300萬名粉絲！去年4月她還因為在網路社群上PO出超美素顏照，讓數萬名網友暴動狂按讚，並登上新聞版面。

【寧寧讓網友瘋狂的素顏照在這裡】

▲4位美女來自知名禮生團體《台南舞魅孃》身高都超過170公分，且擁有傲人上圍與高顏值。（圖／連千毅授權提供）

●小插曲

連千毅下午到場接駕，還跟鳳梨叔鼠、春風同台為粉絲簽名，其中一名年約6歲的小男童拿著帽子站在人龍隊伍的最後一個等待簽名，連千毅看到他時，就想起自己年幼的兒子，瞬間父愛爆棚，直到幫小男孩簽完名才離開。

▼連千毅看小小粉絲要求簽名讓他超開心。（圖／連千毅授權提供）