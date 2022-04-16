台東+13最低Ct12.3！成功進香團12例　調查員與確診議員餐敘染疫

▲台東16日+13，大多與成功進香團有關連。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

16日台東新增13名確診者，其中12案與成功進香團有關連，另1案仍疫調釐清傳染源中，為了防堵疫情擴散及傳播鍊，台東縣政府16日分別在縣府大樓後方停車場及成功鎮海濱公園啟動快篩服務，截至今天中午，快篩站共篩181位，1位快篩陽性反應，將送PCR確認；成功快篩站上午則篩210人，全數陰性反應。縣府持續呼籲，請與確診者有足跡重疊或有疑慮民眾前來快篩，另外，若與居家隔離者有密切接觸的民眾能夠誠實告知疫調人員相關足跡，期能迅速找出感染源。

台東縣衛生局表示，16日新增的12確診案例為與成功廟宇進香團個案接觸，Ct值介於12.3至36.96，衛生所刻正疫調持續匡列中，其中有一名調查員參加11日晚間台東縣議員許進榮餐敘，有近距接觸也陰轉陽確診，Ct值27，目前無症狀。另1案68歲成功鎮女性，快篩陽性，Ct:13.7，仍疫調釐清傳染源中。

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台東縣確診個案累計至16日上午已有65例，部份成功廟宇進香團確診者也有台東市足跡，除成功鎮快篩站持續開設外，為解決民眾需求並且防堵疫情，台東縣政府今天也在縣府大樓後方停車場增設縣府快篩站，採檢時間為上午8:30至12:30、下午13:30至17:30，成功鎮快篩站辦理時間上午8:30至12:00及下午13:30至17:30民眾有需要可前往篩檢。

饒慶鈴感謝所有在第一線的防疫人員，以及每位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗，且務必落實防疫措施，也提醒民眾接種。COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。