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社會 社會焦點 保障人權

偷鄰居RM名錶賣1千萬　豪擲4百萬買保時捷...剩下給家人投資

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子看上同棟住戶手上的名錶，竟然直接潛入家中將2隻RICHARD MILLE手錶連同保卡一起帶走，最後還將手錶變賣至當鋪換得1千萬元現金，還順手將被害人家中的美金一併帶走，最後豪擲4百多萬買了保持捷跑車，其他前則交給家人投資，最後身上僅剩下44萬元現金。

警方調查，33歲的鄭姓男子住在中山區的豪宅，但卻看上樓上33歲被害人手上的瑞士名牌鐘錶RICHARD MILLE，竟然趁隙潛入被害人家中行竊，將2隻名錶連同保單一起偷走，連家中的美金也不放過。

▲▼潛入鄰居家偷2隻RICHARD MILLE手錶，變賣千萬買保時捷。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲潛入鄰居家偷2隻RICHARD MILLE手錶，變賣到當鋪搬走千萬，先砸4百萬買保時捷。（圖／記者邱中岳翻攝）

鄭姓嫌犯事後前往當鋪將手錶點當，換了1千萬元現金後，立刻花4百萬買了保時捷跑車，另外還將部分的錢送給家人，希望幫助家人「投資」，身上僅留44萬現金。

據了解，被害人平時住在中山區大直基湖路的豪宅6樓，主要從事自由業為主，鄭姓嫌犯則是2樓鄰居，但因看上被害人手上的手錶所以才起心動念，警方在台中逮人，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲▼潛入鄰居家偷2隻RICHARD MILLE手錶，變賣千萬買保時捷。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲鄭姓嫌犯潛入鄰居家偷2隻RICHARD MILLE手錶變賣千萬元，於台中被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據被害人指出，因為在外地旅行，所以8日上午8時許，安排清潔人員前往打掃，但是門鎖竟然無法開啟，聯繫鎖匠開鎖，才發現竊嫌進入後將門反鎖，偷完東西後從陽台逃逸。

據了解，鄭姓男子所偷的瑞士名牌鐘錶RICHARD MILLE（簡稱RM），手錶主打輕量、陀飛輪設計，價格從數百萬元起跳，貴則突破數千萬元，也是許多政商名流、演藝人員所以喜歡的手錶品牌。

警方也追蹤當舖，查詢手錶是否還在，但店家表示手錶已經脫手到國外，目前也將循線追查手錶流向。

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