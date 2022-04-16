阻弟賣屋「直接炸了」！汽油淋身引爆閃燃　 高雄男自焚慘死

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區14日發生一起火警，一對陳姓兄弟疑似因房產問題，在自家4樓透天厝發生口角，二哥為阻止弟弟賣屋，竟拿出汽油桶將汽油淋在自己身上，再點燃打火機，造成瞬間閃燃，鐵捲門瞬間炸開，住家一樓整個焦黑，二哥遭嚴重燙傷，送醫搶救後仍不治。

▲高雄鳳山透天厝火警，兄弟起口角，哥哥淋汽油點火釀閃燃。（圖／記者吳世龍攝）

這起事故發生在14日下午4點多，鳳山區二和街一棟透天厝發生火警，消防局出動14車32人前往搶救，現場有1人上半身肢體有部分燙傷、意識清楚，送醫治療，但經搶救後仍不治。

▲男子汽油淋身造成嚴重燙傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲燙傷的二哥坐在騎樓外，地上整個焦黑。（圖／記者吳世龍攝）

事故起因是住戶口角糾紛，陳姓三兄弟疑似為家產而爭吵，由於透天厝是登記在么弟名下，么弟最近打算把房子賣掉，兄弟之間更常發生爭吵，14日二哥下午從外面回家後，發現弟弟找房仲看屋，二哥激動拿出預備好的汽油桶，淋在自己身上點燃。

▲男子在身上淋汽油在點燃打火機，造成瞬間閃燃，鄰居以為發生氣爆。（圖／記者吳世龍翻攝）

當時瞬間發生閃燃，鄰居聽到疑似氣爆聲嚇壞，弟弟見狀趕緊往外衝並報警、打119求救。警消到場搶救撲滅火勢，1樓被燻得焦黑，後方神明廳則整個燒毀。至於詳細事故原因，還有待警方進一步調查釐清。

▲么弟配合警方製作筆錄。（圖／記者吳世龍攝）

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