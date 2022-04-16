高雄娛樂圈一開工就有事！爆乳妹站一排　21人「反防疫」挨罰

▲高雄市警察局動員強化防疫稽查，細肩爆乳妹排排站。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發娛樂場所群聚，市長陳其邁下令，15日全體員工應持有PCR陰性證明才能恢復營業。復業第一天，各分局也動員強化防疫稽查，但仍有業者未依防疫規定為提供PCR證明及快篩紀錄，只圖賺錢罔顧客人健康，也有2名顧客未打滿3劑疫苗就前來消費，通通都被開單依法函送衛生局裁處。

▲▼鳳山分局進行稽查，發現有14名從業人員違反防疫，1名顧客未施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

鳳山分局15日下午2點起由轄區各派出所規劃警力於特定娛樂場所實施防疫稽查，檢視工作人員及從業人員(含流動人士)應持有4月6日至14日期間PCR陰性證明及15日當天之快篩證明，才能得提供服務。

當日稽查共發現15人違規，違規項目包括未接種疫苗2劑滿14天者2人、未持有PCR證明者5人、未實聯制者1人、未戴口罩者2人、無健康管理紀錄者2人、未施打疫苗者1人、無快篩紀錄者1人，另有1名顧客未接種3劑疫苗者。以上違反規定人員依違反傳染病防治法開罰。

▲▼仁武分局針對轄區有56家女陪侍小吃部、護膚坊、養生舘進行稽查，共有6人違規。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局轄區有56家女陪侍小吃部、護膚坊、養生舘，15日稽查結果仍有業者未依防疫規定卻開店營業，從業人員1人未提供PCR陰性證明、4人未提供快篩紀錄，只圖賺錢卻置客人健康不顧，可能造成防疫破口。

另有一名顧客前往按摩店消費，自稱有心血管疾病未施打疫苗，因不符防疫規定，警方仍製單舉發，並將渠陳述理由紀錄於「違反傳染病防治法案件陳述意見紀錄表」，將依違反傳染病防治法函請衛生局裁處。

▲▼三民一分局實施專案臨檢，細肩爆乳妹排排站等稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民一分局15日晚間8點至12點規劃專案臨檢勤務，動用警力30名，針對轄內19家特種娛樂場所實施擴大防疫稽查。重點主要為特種娛樂場所從業人員應持有PCR陰性證明，才可以上班服務。

另針對進出顧客、店內所有從業人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明，在場人員全程佩戴口罩、執行體溫測量、手部消毒等防疫政策宣導。臨檢勤務執行下來，業者及顧客都相當配合稽查並能符合防疫規範。

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