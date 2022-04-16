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經過要注意！台88下方「這2路口」納科技執法　5／1開始取締

▲▼高雄市交通局於市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市188/鳳林二路口及市188/華中路口納科技執法，5/1起闖紅燈、不依標線指示行駛將納取締。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台88快速道路下方平面道路車流輛大，為降低交通事故，高雄市交通局於市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」，系統自3月上線後違規減少43%，今起至4月30日是宣導期，5月1日起包含車輛不依號誌指示行駛及不依標線指示行駛將納入取締。

高雄市市道188號位於台88線下方，為聯通高屏東西向幹道，其中大寮區段鄰近大發工業區，車流量龐大且大車數量多，交通局推動「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦計畫，透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識未依號誌、標線指示行駛等違規行為，並透過警示違規車輛提醒用路人應遵守路口法規。

經統計，該警示系統今年3月上線後，僅具警示效果，在未開單的狀況下，各路口的平均違規件數呈現下降趨勢，市道188路口整體違規數量較系統上線前減少約43%。

▲▼高雄市交通局於市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市民注意了！交通局於市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通局表示，為持續提升路口安全並防止違規行為發生，預計將大寮區市道188與鳳林二路口東往西方向、市道188與華中路口西往東方向納入執法取締範圍，執法項目包含車輛不依號誌指示行駛及不依標線指示行駛，高雄市警察局也將積極取締違規行為以共同遏止路口危險行為，保障市民用路安全。

交通局指出，即日起至4月30日為宣導期，今年5月1日起，市188/鳳林二路口、市188/華中路口將該警示系統列入科技執法取締行列。

▲▼高雄市交通局於市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市交通局於市188/鳳林二路口及市188/華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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