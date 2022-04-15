高雄人不用搶著買！有症狀到診所就醫　免費提供快篩試劑

▲民眾抱怨買不到快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內今（15日）新增1209例本土確診病例再創新高，但有民眾抱怨，跑了很多超商與藥局卻買不到快篩試劑，而政府公費快篩要下週一（18日）才提供。高雄市長陳其邁則強調，高雄快篩試劑足夠，有症狀到診所就醫，診所也會免費提供試劑。

高雄市長陳其邁今於記者會表示，高雄快篩試劑足夠，而且我們也支援台灣祭的快篩，支援鄰近縣市政府及國營事業、企業等快篩試劑，請民眾可以放心不用擔心。

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陳其邁說，藥局部分，有些超商和其他地方還有看到販賣快篩試劑，價格跟過去維持差不多水準，市府會持續監測市面上快篩試劑的銷售狀況。

▲有症狀到高雄診所就醫，免費提供快篩試劑。（圖／高雄市政府）

陳其邁強調，「有症狀到診所，高雄免費提供(快篩試劑)」，如果感冒去看醫生，開藥診斷也好，看有沒有危險因子或肺炎症狀再做快篩；若有足跡重疊，市府會監測藥局、超商市場銷售狀況。

高雄今日疫情狀況，外縣市活動史共10例，其中2例仍與屏東娛樂場所相關，分別是可愛小吃部與想再來小吃部。花蓮部分有3例，台北部分有2例，其中案32034曾到小巨蛋聽阿妹演唱會，位置是在黃3區。台中部分有3例，其中案32035曾參加梧棲地區大型宮廟活動，由於信眾來自各地，足跡將透過CDC轉銜台中釐清。

密切接觸者有31例，分別是之前確診個案所匡列的同住家人、職場接觸者及相關活動，特別是一起吃飯、共餐對象，有1例疫調中，是昨天的左營警分局群聚事件。居隔期間陰轉陽個案有16例。

▲高雄0415疫情概況。（圖／高雄市政府）

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