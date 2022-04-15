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獨／貴婦畫家SOGO被絆倒破相！獲懲罰賠償共366萬...慨嘆：好累

記者黃哲民／台北報導

台灣知名貴婦畫家侯翠杏2018年到台北SOGO百貨逛街，疑遭櫃位間鋪設的臨時電源線絆倒，當場摔傷臉面被送醫急救，左膝更因半月板斷裂而開刀，至今仍持續復健，她不滿SOGO欠缺解決誠意，怒告求償700餘萬元，台北地院審理認定SOGO確有過失，今判須與董事長黃晴雯等人連帶賠償183萬餘元，SOGO另須負擔同額的懲罰性賠償，合計366萬餘元，可上訴。

▲▼「貴婦畫家」侯翠杏逛SOGO百貨被電線絆倒受傷，告贏SOGO獲183萬餘元懲罰性賠償。（圖／記者黃哲民攝）

▲「貴婦畫家」侯翠杏逛SOGO百貨被電線絆倒受傷，告贏SOGO獲183萬餘元懲罰性賠償。（圖／記者黃哲民攝）

現年70多歲的侯翠杏，今拄著柺杖由家人陪同到庭聆判，她受訪表示，此事讓她飽受身心折磨3年多，每天吃了加倍止痛藥還是痛得睡不著，前陣子終於去開刀治療左膝傷勢，心情更因覺得遭SOGO打壓而鬱悶，她認為大企業沒提供消費者安全安心環境，出事也沒懺悔尋求彌補，「反而處處找我麻煩」，激發她的意志力堅持討回公道。

▲▼「貴婦畫家」侯翠杏逛SOGO百貨被電線絆倒受傷，告贏SOGO獲183萬餘元懲罰性賠償。（圖／記者黃哲民攝）

▲「貴婦畫家」侯翠杏受訪露出左膝手術後佩戴的護具。（圖／記者黃哲民攝）

侯翠杏說，她雖然修佛、盡力把自己心情放寬，「可是身體真的痛啊！」更羨慕別人可以健康自在行走，覺得很委屈、「從沒受過這樣的折磨」，3年多來無法提起畫筆創作，她說自己在台大教通識課程「藝術欣賞」23年，從沒領鐘點費，還經常自掏腰包到處演講推廣美學教育、貢獻社會，「我真的不是在乎錢！」

侯翠杏說，本來希望SOGO登報道歉就算了，SOGO派人提出約80萬元和解條件，她聽了覺得太欺負人，光是醫藥費可能都不夠，可是她從事藝術工作、不懂法律，更怕上法院，覺得「做錯事才要出庭」，幸好遇到好法官還給她正義，讓她上了一課，相信台灣司法有進步，但也覺得「好累」。至於SOGO會不會上訴，侯翠杏說「隨便」，不要浪費司法資源比較好。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

▲SOGO百貨台北忠孝館外觀。（圖／記者林敬旻攝）

本案發生於2018年9月20日，侯翠杏到台北SOGO百貨忠孝館逛街，在8樓挑選筆記型電腦時，突然整個人向前仆倒，當場臉面流血破相、整個人昏了過去，送醫急救幸無生命危險，事後查出事發現場因增設櫃位，侯翠杏疑似遭地板上鋪設的臨時電源線絆倒。

侯翠杏是東和鋼鐵創辦人之一侯正廷的女兒，家境富裕，讀大學時向李石樵等名家學畫，又赴美取得環境藝術碩士學位，持續創作約50年，是國內知名油畫家，她的女兒廖英君是國內知名女高音，母女倆常現身時尚活動，也是購買精品的大戶，因此被稱為「貴婦畫家」。

侯翠杏告SOGO在走道鋪設臨時電源線，應特別注意固定與警示，但SOGO當時用來固定電源線的膠帶跟地板同色系，讓消費者很難注意到，但SOGO欠缺彌補誠意，因此求償300多萬元，包含精神慰撫100萬元，再依《消費者保護法》請求一倍的懲罰性賠償，合計700多萬元。

法官審理後，今判SOGO百貨與董事長黃晴雯等人，應連帶賠償侯翠杏183萬餘元，且SOGO百貨另須單獨負擔同額的懲罰性賠償，共366萬餘元，可上訴。至於侯翠杏告黃晴雯等人涉犯過失傷害罪嫌，檢方均已不起訴。

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