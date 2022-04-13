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潑糞逼車又誣仇家確診新冠肺炎　新店「煙火哥」荷包大失血

▲▼新店煙火哥繳清違規施放煙火罰鍰。（圖／台北執行署提供）

▲新店「煙火哥」邱姓男子先前被要求繳清違規施放煙火的罰鍰。（資料照／行政執行署台北執行署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一名被稱為「煙火哥」的邱姓男子，和一位藍姓女子因車禍糾紛纏鬥2年多，去年邱男涉散發傳單造謠藍女確診新冠肺炎，又當街對藍女潑糞水羞辱，還開車尾隨搭車上班的藍女逼車叫囂，邱男刑案認罪，一審被合併判刑10月，藍女另提附帶求償精神慰撫120萬元，台北地院審理認定邱男已造成藍女焦慮憂鬱，判他須賠24萬元，可上訴。

邱男2019年和女友到宜蘭旅遊，騎電動車碰撞藍女成傷，雙方因和解條件談不攏而結怨，邱男除多次傳訊息騷擾藍女或互罵，更被控不時到藍女所住的新店區某社區門口或周邊，施放高空煙火、鞭炮等物製造巨響，不但藍女受驚嚇，住戶也深覺恐慌困擾。

邱男因而被稱為「煙火哥」，警方依《社會秩序維護法》，將邱男恣意放炮破壞安寧行為移送北院裁罰14件，行為時間從2020年1月間到2021年11月間，其中2件共被裁罰2萬2000元，其餘各件因欠缺足夠證據而不罰。

但邱男在此期間，於去年（2021年）2月1日晚間8時許，涉當街用糞水等穢物潑灑藍女全身，並在藍女所住社區的LINE群組留言嘲諷「剛剛有人掉進糞坑」、「實在太好笑了」等語。

同年4月12日上午7時許，藍女坐自己兒子開的車出門上班，邱男開車尾隨，涉多次超車後再驟降車速，藉此逼車，還開窗叫囂藍女名字並丟不明物品，幸好沒發生交通事故。同年5月17日凌晨，邱男開車在新店區沿路散發自製傳單，涉造謠藍女隱瞞自己確診新冠肺炎、是防疫破口。

藍女被邱男的瘋狂行為搞得整天畏懼焦慮，怒告邱男涉犯加重誹謗、恐嚇危害安全等罪嫌，邱男到案認罪，北院一審依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息等3罪，合併判處邱男10月徒刑、得易科罰金30萬元，檢方已上訴要求加重改判。

藍女另提附帶求償，主張邱男恐嚇、騷擾舉動持續近2年，害她的工作和家庭生活嚴重受影響，精神遭受莫大創傷，要求邱男賠償精神慰撫120萬元。邱男反駁指稱，藍女從事公職，上班時間還能傳訊息嗆他「信不信我玩死你」等語，可見沒有心生畏懼，所以他拒絕賠償。

法官審理認定邱男提出的對話截圖，無法證明是藍女所傳，藍女也否認是她傳的，邱男本案行為確實貶損藍女名譽和人格，使藍女因強烈羞辱感而焦慮憂慮，精神受到痛苦，衡量藍女已退休，邱男仍為工廠作業員，判邱男應賠24萬元，可上訴。

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