SOGO、漢神巨蛋、高雄夢時代、台北101足跡現　高雄百貨已清消

▲今本土確診新增281例，5間百貨都有足跡。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今6日中央公佈新增確診本土281例創下今年以來新高，許多公共場所均有確診者足跡，百貨包括SOGO忠孝、復興館、台北101購物中心、漢神巨蛋購物中心與高雄夢時代，在連假前與期間都有確診者到訪，目前高雄地區百貨、台北101現已清消完畢，SOGO尚在確認中。

高雄市6日新增37例確診個案，市府召開記者會並公布確診者公共場所活動史，包括漢神巨蛋鼎泰豐、高雄夢時代都有足跡。3／28晚上6：40到晚上8：00在漢神巨蛋鼎泰豐、4／3下午4：10到5：20則在高雄夢時代。

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漢神巨蛋表示，自今年1／23起每天於閉店後實施全館防疫殺菌大消毒，所以維持正常營業；高雄夢時代則回應，今早接獲高市衛生局通知，立即啟動清消作業，已於上午11：00開店前完成消毒作業，目前正常營業。

此外，北市也公布確診者相關足跡，包括4／1晚上7：00至8：41分別至SOGO忠孝館OWNDAYS，與SOGO復興館JINS；3／30下午5：55至7：30在台北101購物中心MONTBLANC門市，對此台北101表示，針對3／30下午台北101購物中心一樓精品櫃位獲報有確診者足跡，目前該櫃位櫃員快篩皆呈陰性，購物中心已分別於3／30、4／3及今晚間進行全館例行大清消。SOGO正在確認中，尚無相關回應。