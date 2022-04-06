SOGO日本展群聚+1，累計10人確診　4／7起員工分流上班

▲SOGO忠孝館聚辦的日本和風節，已累計10人確診。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO日本和風展內廠商確診，今北市府針對新增本土個案25305說明，表示該案是4／3收到簡訊，近期去PCR檢測發現確診，Ct值18，由於日本展群聚案已累計10名確診，加上今公布足跡又有SOGO忠孝館與復興館，SOGO宣佈明4／7起進行分流上班，參展臨時人員也需持7日內檢測的PCR才可進館。新光三越則表示因應疫情升溫，採取自主暫停試吃服務。

SOGO忠孝館在4／3宣佈暫停營業清消，原因是於12樓日本和風展內有攤位廠商人員確診，同天爆發6位廠商確診之後，衛生局緊急透過實聯制發送超過7萬多封簡訊，並有2位顧客收到簡訊採檢後呈陽性，目前該起群聚案，已累積2名顧客與8名廠商確診。

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衛生局疾管科長張惠美針對新增確診顧客個案說明，表示該名確診者在4／3收到簡訊後，便出現喉嚨不適症狀，曾用家用快篩檢測為陰性，4／5前往PCR檢測呈陽性，Ct值18。

▲SOGO忠孝宣布4／7起員工分流上班。

對此SOGO表示，即日起強化防疫措施，忠孝館人員4／7至4／20進行分流上班，對特展及施工廠商人員，須持施打2劑以上疫苗証明，或7天內PCR陰性證明才可進場。督促外包保全、清潔人員、餐飲專櫃人員施打2劑疫苗，並鼓勵施打第三劑疫苗追加劑。

針對近日升溫的疫情，在台有15間分店的新光三越也表示，為保障顧客與員工安全，目前各店超市區域、食品專櫃、活動展場，已自主暫停提供試吃服務，也盡量讓部分專櫃使用包裝食品，提供顧客返家試吃服務，而之前的1日有薪疫苗假與全體員工投保疫苗險也持續施行。