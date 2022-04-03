SOGO忠孝日本展櫃姐確診　業者證實：即起全部撤展

▲SOGO和風節。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO忠孝館傳出有櫃姐確診，今（4／3）對外宣布停業一天消毒，然而之後有民眾爆料，確診櫃姐是在12樓舉辦的日本和風展，因該展為SOGO忠孝年度重要展覽之一，在疫情前最多全檔期可吸引10萬人次進場，加上會場有提供試吃，參觀民眾有機會脫下口罩，業者證實展內有廠商員工確診，今下午再表示日本展即起撤展，該會場消毒後將靜置3天。

SOGO忠孝日本和風展從3／22起開跑，因無法出國緣故，吸引許多民眾到場購買日本伴手禮跟小吃，而內部有櫃位人員3／31身體不適被請回居家休息，4／1 SOGO請該專櫃撤展，然而有民眾在媒體爆料昨4／2下午接獲確診通知，卻持續營業至正常時間打烊，今才對外宣布停業一天消毒。

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對此SOGO證實，12樓日本和風展確實有品牌人員確診，3／31不舒服時已請他回去居家隔離，4／1則將該櫃撤出日本展，故4月連假時該名確診者均不在現場，接獲通知後也針對該個案接觸人員進行快篩，今下午接獲衛生局通知，該會場消毒後須靜置3天，故日本展決定提前結束停止舉辦。

SOGO忠孝日本和風節今年從3／22開展，原訂將舉行至4／5，官方之前表示場內販售共77個品牌商品，而日本展每個檔期最多約可吸客10萬人次，會場除了舉行商品實演之外，也有試吃等相關服務，建議曾至會場參觀民眾需進行健康監測。