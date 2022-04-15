醫神預言「新增破千例」時間點　他憂心：中南部挺不住

▲名醫沈政男擔心中南部疫情將挺不住，圖為逢甲夜市。（圖／記者李忠憲攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內新增確診再創新高，昨（14）日新增874本土病例，其中以新北市360例最多，全台計畫在下週全面實施居家照護，花蓮全縣高中職（含）以下學校今（15）日預防性停課一天，對疫情常發表評論的精神科醫師沈政男則表示，「拜託，是遇到疫情還是颱風啊」，「中南部能不能挺得住？目前我的看法並不樂觀」。

沈政男昨晚在臉書發文表示，他在4/9就曾說「一週後本土新增病例會破千」，眼看昨日新增人數逼近千人，「疫情評估不是亂喊，而是要用軟體去運算」。

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沈政男提到，最新疫情是在花蓮，除了花蓮醫院院內感染，昨又有幾十例護理之家感染，還沒有案號，「這樣一來你說明天會不會破千？花蓮竟然明天停課一天，拜託，是遇到疫情還是颱風啊」，新北市昨召開居家照護記者會時，現場又有記者確診，導致與會官員和醫院院長須要快篩，「新增如果太多，居家照護也吃不消」。

「居家照護可以保存醫療量能，是嗎？哥跟你說，七十歲以下才能居家照護，而中重症本來就是七十歲以上佔絕大多數，因此老人家以後還是會被送到醫院啦」，沈政男認為，如果新北市新增病例數千到上萬人，光是70歲以上的老人家染疫被送到醫院，醫療量能就吃不消了。

▲台南篩檢站。（圖／記者林悅翻攝）



「中南部能不能挺得住？目前我的看法並不樂觀」，沈政男提到，中南部的疫情落後雙北3至4週，或落後基隆、桃園2至3週，慢慢會變成下一個他們，除非人流移動指數下降，現在演唱會、進香團、餐廳群聚動輒多少人染疫，進而把病毒帶到社區，「沒完沒了，Rt值因此就會停在目前的1.7左右，無法繼續下降」。

沈政男表示，目前大家似乎漸漸對疫情感到擔心，社交群聚的狀況有減少，可能對圍堵疫情有幫助，但如果還是不怕，「那麼，明天就要出現四位數了」。