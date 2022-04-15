　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫神預言「新增破千例」時間點　他憂心：中南部挺不住

▲▼逢甲夜市微解封，第一個周末現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

▲名醫沈政男擔心中南部疫情將挺不住，圖為逢甲夜市。（圖／記者李忠憲攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內新增確診再創新高，昨（14）日新增874本土病例，其中以新北市360例最多，全台計畫在下週全面實施居家照護，花蓮全縣高中職（含）以下學校今（15）日預防性停課一天，對疫情常發表評論的精神科醫師沈政男則表示，「拜託，是遇到疫情還是颱風啊」，「中南部能不能挺得住？目前我的看法並不樂觀」。

沈政男昨晚在臉書發文表示，他在4/9就曾說「一週後本土新增病例會破千」，眼看昨日新增人數逼近千人，「疫情評估不是亂喊，而是要用軟體去運算」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男提到，最新疫情是在花蓮，除了花蓮醫院院內感染，昨又有幾十例護理之家感染，還沒有案號，「這樣一來你說明天會不會破千？花蓮竟然明天停課一天，拜託，是遇到疫情還是颱風啊」，新北市昨召開居家照護記者會時，現場又有記者確診，導致與會官員和醫院院長須要快篩，「新增如果太多，居家照護也吃不消」。

「居家照護可以保存醫療量能，是嗎？哥跟你說，七十歲以下才能居家照護，而中重症本來就是七十歲以上佔絕大多數，因此老人家以後還是會被送到醫院啦」，沈政男認為，如果新北市新增病例數千到上萬人，光是70歲以上的老人家染疫被送到醫院，醫療量能就吃不消了。

▲▼台南篩檢站。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南篩檢站。（圖／記者林悅翻攝）

「中南部能不能挺得住？目前我的看法並不樂觀」，沈政男提到，中南部的疫情落後雙北3至4週，或落後基隆、桃園2至3週，慢慢會變成下一個他們，除非人流移動指數下降，現在演唱會、進香團、餐廳群聚動輒多少人染疫，進而把病毒帶到社區，「沒完沒了，Rt值因此就會停在目前的1.7左右，無法繼續下降」。

沈政男表示，目前大家似乎漸漸對疫情感到擔心，社交群聚的狀況有減少，可能對圍堵疫情有幫助，但如果還是不怕，「那麼，明天就要出現四位數了」。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　私刑畫面曝！球棒隊落網
健美明星跑步機上心臟病發猝逝　麥克米蘭享年44歲
停車被開10元收費單　他怒追開單員「給我下來！」誇張逼車影曝
班長帥到讓女兵暈船當小三　高調自PO擁吻照下場慘了
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火　俄國防部證實船沉沒
鼓鼓「確診後」首度露面！　深夜PO自拍照曝最新近況
台南球棒隊私刑！白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕　痛毆影片曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄正興國中1學生確診！　緊急消毒居隔採檢

醫神預言「新增破千例」時間點　他憂心：中南部挺不住

花蓮縣高中職以下今預防性停課　有確診？彰化和美高中緊急停課

缺救護車　確診者在機場苦等8小時！連水都不能喝

東北風到！桃園以北越晚越冷下探15℃　下週二波鋒面襲

醫：重症清零也已不可能！　確診居家「緊盯5數字自保」

廖筱君閃辭《新台灣加油》今最後一天主持！　親吐背後原因

不斷更新／18縣市366校停課名單曝光　花蓮縣高中職以下今全停課

深夜連3震！花蓮03:06發生規模4.8地震　最大震度4級

菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

60歲婦東區違法擺攤被取締！　崩潰掀攤哭吼：不擺我吃什麼

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

快訊／高雄正興國中1學生確診！　緊急消毒居隔採檢

醫神預言「新增破千例」時間點　他憂心：中南部挺不住

花蓮縣高中職以下今預防性停課　有確診？彰化和美高中緊急停課

缺救護車　確診者在機場苦等8小時！連水都不能喝

東北風到！桃園以北越晚越冷下探15℃　下週二波鋒面襲

醫：重症清零也已不可能！　確診居家「緊盯5數字自保」

廖筱君閃辭《新台灣加油》今最後一天主持！　親吐背後原因

不斷更新／18縣市366校停課名單曝光　花蓮縣高中職以下今全停課

深夜連3震！花蓮03:06發生規模4.8地震　最大震度4級

菜鳥入職1個月…部門同事「全部離職」　過來人勸逃：遇到抓交替

柯瑞對G1回歸非常樂觀　曝除家人「沒人看好勇士衝出西區」

存不到錢？「超強6罐子理財法」，讓你盡早財富自由

快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　私刑畫面曝！球棒隊落網

玄彬、孫藝真蜜月「卻有無罩粉」要求簽名合照！遭包圍30mins頻出手護妻

日駙馬「小室圭」重考律師放榜　網站上查不到他的名字

女瞎扯英巨富遺孀「擁百億美金」　5人被騙470萬討債男也上當

「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息

快訊／高雄正興國中1學生確診！　緊急消毒居隔採檢

台積電去年獲利創新高　董座劉德音、總裁魏哲家年薪反降至4億元

鼓鼓確診後「首度露面」！　深夜PO自拍照曝最新近況：沒事了

壁虎卡洞中遭泰男一陣亂摸　脫困後一臉懵：誰偷摸我屁屁

生活熱門新聞

花蓮停課資訊　高中職15日停課

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

自篩「結果陽性怎辦？」　詳解3情況後續處理方法

超商女店員突要Line他害羞爆！網曝真相

300元怎撐17天？網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！急採檢226人

輕症在家隔離！陳時中：可以叫外送

學生轟隱匿疫情　中原大學回應了

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

東北風到！　桃園以北越晚越冷下探15℃

快訊／桃園最新28處足跡！威尼斯影城、World Gym

媽祖遶境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友：走過秒懂　

更多熱門

相關新聞

缺救護車　確診者在機場苦等8小時

缺救護車　確診者在機場苦等8小時

國內新冠疫情延燒，昨（14）日新增874本土病例，其中以新北市360例最多，全台計畫在下週全面實施居家照護，桃園機場則傳出缺救護車接送，確診者等了8小時才被載往檢疫所，也讓地勤人員染疫風險上升。

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

2刑警「翹班喝酒染疫」毀警譽　各記1大過2小過

2刑警「翹班喝酒染疫」毀警譽　各記1大過2小過

學生轟隱匿疫情　中原大學回應了

學生轟隱匿疫情　中原大學回應了

居隔者轉院途中落跑　醫護急報警找人

居隔者轉院途中落跑　醫護急報警找人

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

花蓮停課資訊　高中職15日停課

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

鼓鼓確診隔離半個月！　女友大元發聲…曝身體狀況

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

《世間情》女星化療8次　消失7天認「腹部異常」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

醫公佈「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5下場

自篩「結果陽性怎辦？」　詳解3情況後續處理方法

更多

最夯影音

更多
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮
追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面