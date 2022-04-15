　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能　計算方式曝光

▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲專家認為，若是完全放棄防疫，本土確診病例單日破萬可能很快出現。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

隨著新冠疫苗問世，台灣想著從清零走向與病毒共存，要穩步前進。只是，每日國內確診數的公布，卻也讓未經歷過太大數字變化的國人相當擔憂。單日恐破千、破萬例的情況已讓外界討論熱烈，不過，有一項數據預估，若按照國外模式的群體免疫模式推估，在6月底前，單日恐怕會破10萬例確診。對此，專家直言「的確有可能」，但這就是公衛模型的推測。

李秉穎日前受訪時曾說，假設按照指揮中心推估的Rt值等於2，「月底前確診人數會破千。」而單日破萬染疫的情況，他則認為，「如果完全放棄大部分的防疫措施，可能很快出現。」不過，有項數據預測，若要達到國外模式群體免疫，約會有6至7成人口染疫，以台灣2350萬人口來算，最低6成就會有1410萬人確診。同時，想要走到指揮中心指揮官陳時中「6月底有機會見曙光」的情況，也就是流行曲線下降，換言之，5月後一天恐會破10萬人染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這項數據推估的可能性，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時認為，這就是流行病學的模型的預測，不能說對錯，因為就是模型推估的樣態。她提到，以R值來看，Omicron確實比Delta大2至5倍，所以單日破10萬確實有它的學理基礎，可是這只能是推論，因為我們檢驗不會普及到每個人每天都篩檢。

施信如舉例，過去1998年台灣曾有腸病毒大流行，確診是小朋友為主，並不曉得成人是否感染，當時就有模型以R值估計，推論可能有10萬人感染。主任表示，本土新冠單日破10萬人確診的推估，並沒有加入打疫苗、戴口罩等NPI措施，所以直接用R值去算數據確實會很高。

施信如說，還有一點是，未來要如何定義「確診」，因為以醫療端來看，會測出這個人是PCR確診，可是公衛端是用推論的，因為無法用實驗室去一一檢驗每個人的確診情況，所以，這項數字是合理、有可能發生，但也都只是推測。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
LIVE／蔡英文隔離10天解禁！　接見美國參院超友台訪團
解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸
快訊／李明哲抵台下機！「看了一眼」神情輕鬆專車接走
大學生確診暴增！　教育部發函各校「規劃隔離宿舍」
快訊／今本土破千例？　記者會誰主持「討論中」
快訊／恐怖進香團群聚擴大！　台東縣府2主管確診
繼承大筆遺產被活活燒死！綁匪要不到1500萬　捆車上潑油撕票
阿Ben笑了「被塔綠班出征初體驗」　與徐小可遭罵爆：還活著
估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能　計算方式曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

大學生確診暴增！教育部發函各校「規劃隔離宿舍」方便學生居隔

快訊／傳今本土破千例！指揮中心14:00說明　由誰主持「討論中」

北市131校學生請防疫假　實體＋直播線上教學達「停課不停學」

莫斯科號真的GG了！他看俄方「解釋理由」笑了：比博恩還幽默

飯店續住不丟用過牙刷？　員工揭原因：曾丟掉包金項鍊紙團

快訊／恐怖進香團群聚擴大！台東縣府2主管確診　啟動分流上班

「跟小三結婚」婚禮邀她！15年男友：想當面道歉　網喊1招反擊

快訊／宜蘭學進國小學生家長確診　同班級23生今預防性停課1天

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

大學生確診暴增！教育部發函各校「規劃隔離宿舍」方便學生居隔

快訊／傳今本土破千例！指揮中心14:00說明　由誰主持「討論中」

北市131校學生請防疫假　實體＋直播線上教學達「停課不停學」

莫斯科號真的GG了！他看俄方「解釋理由」笑了：比博恩還幽默

飯店續住不丟用過牙刷？　員工揭原因：曾丟掉包金項鍊紙團

快訊／恐怖進香團群聚擴大！台東縣府2主管確診　啟動分流上班

「跟小三結婚」婚禮邀她！15年男友：想當面道歉　網喊1招反擊

快訊／宜蘭學進國小學生家長確診　同班級23生今預防性停課1天

不止衝擊台廠！　上海封城逼出華為余承東示警「5月汽車全停產了」

國慶空靈女神染髮…網激讚像「韓國女團」！　她照鏡子嚇歪：這誰

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

整修靶場防漏傳放水疑雲　調查局搜索約談花蓮站副主任

總覺得心好累，憂鬱、焦慮不斷循環！5個解決辦法讓你擺脫情緒內耗

大同集團第四代、蔡依林姐夫砸3.37億　買鳳山透天厝

放款男曝屍山區真相曝！板車司機欠9萬不還　設局勒殺債主再洗劫

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

凱菲屋買一送一下午1點開搶！台北君悅線上旅展開跑　最低下殺51折

解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

花蓮停課資訊　高中職15日停課

半夜快篩陽！　1922踢皮球「自駕就醫」傻眼

自篩「結果陽性怎辦？」　詳解3情況後續處理方法

廖筱君閃辭《新台灣加油》　今最後一天主持

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

300元怎撐17天？網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

超商女店員突要Line他害羞爆！網曝真相

輕症在家隔離！陳時中：可以叫外送

醫神預言「新增破千例」時機　他憂中南部挺不住

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！急採檢226人

東北風到！　桃園以北越晚越冷下探15℃

媽祖遶境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友：走過秒懂　

學生轟隱匿疫情　中原大學回應了

更多熱門

相關新聞

原鄉望族婚宴已15染疫　南澳部落急採檢1345人

原鄉望族婚宴已15染疫　南澳部落急採檢1345人

宜蘭4/9晚的「晶園會館」喜宴傳播鏈狂燒，2天共15人染疫，女兒出嫁席開約70桌的喜宴主人是南澳鄉退休警員，鄉內親友眾多，宜蘭衛生局為阻斷疫情，連兩天請羅東聖母醫護團隊進行全面篩檢，至中午要完成1345人篩檢目標。有關篩檢結果，衛生局今（15）日下午防疫記者會公布。

醫神預言「新增破千例」時機　他憂中南部挺不住

醫神預言「新增破千例」時機　他憂中南部挺不住

缺救護車　確診者在機場苦等8小時

缺救護車　確診者在機場苦等8小時

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

2刑警「翹班喝酒染疫」毀警譽　各記1大過2小過

2刑警「翹班喝酒染疫」毀警譽　各記1大過2小過

關鍵字：

新冠疫情新冠疫苗施信如

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

花蓮停課資訊　高中職15日停課

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

鼓鼓確診隔離半個月！　女友大元發聲…曝身體狀況

阿Ben首發文：要承認自己的眼界有限

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面