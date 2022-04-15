估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能　計算方式曝光

▲專家認為，若是完全放棄防疫，本土確診病例單日破萬可能很快出現。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

隨著新冠疫苗問世，台灣想著從清零走向與病毒共存，要穩步前進。只是，每日國內確診數的公布，卻也讓未經歷過太大數字變化的國人相當擔憂。單日恐破千、破萬例的情況已讓外界討論熱烈，不過，有一項數據預估，若按照國外模式的群體免疫模式推估，在6月底前，單日恐怕會破10萬例確診。對此，專家直言「的確有可能」，但這就是公衛模型的推測。

李秉穎日前受訪時曾說，假設按照指揮中心推估的Rt值等於2，「月底前確診人數會破千。」而單日破萬染疫的情況，他則認為，「如果完全放棄大部分的防疫措施，可能很快出現。」不過，有項數據預測，若要達到國外模式群體免疫，約會有6至7成人口染疫，以台灣2350萬人口來算，最低6成就會有1410萬人確診。同時，想要走到指揮中心指揮官陳時中「6月底有機會見曙光」的情況，也就是流行曲線下降，換言之，5月後一天恐會破10萬人染疫。

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對於這項數據推估的可能性，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時認為，這就是流行病學的模型的預測，不能說對錯，因為就是模型推估的樣態。她提到，以R值來看，Omicron確實比Delta大2至5倍，所以單日破10萬確實有它的學理基礎，可是這只能是推論，因為我們檢驗不會普及到每個人每天都篩檢。

施信如舉例，過去1998年台灣曾有腸病毒大流行，確診是小朋友為主，並不曉得成人是否感染，當時就有模型以R值估計，推論可能有10萬人感染。主任表示，本土新冠單日破10萬人確診的推估，並沒有加入打疫苗、戴口罩等NPI措施，所以直接用R值去算數據確實會很高。

施信如說，還有一點是，未來要如何定義「確診」，因為以醫療端來看，會測出這個人是PCR確診，可是公衛端是用推論的，因為無法用實驗室去一一檢驗每個人的確診情況，所以，這項數字是合理、有可能發生，但也都只是推測。