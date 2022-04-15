協商破局！台鐵1.2萬人「勞動節不加班」到底　估9成列車開不出去

▲台鐵勞資對於公司化改革僵持不下，恐殃及搭車民眾。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵公司化條例草案下週四即將進行審查，台鐵企業工會不滿，今日與交通部長王國材再度協商，最終雙方仍無共識導致協商破局，工會發起「五一勞動節不加班」，目前已有1.2萬名台鐵員工響應，屆時恐怕會有9成列車無法如期開出。

王國材今日與台鐵企業工會代表協商，然而協商不到一小時就破局，他表示，工會要求撤回公司化條例才願意商談，然而改革列車已經開到這邊，不可能撤回，且台鐵改革是回應全民期待，工會卻認為一定要尊重他們意見，「19年前就是尊重工會公司化改革才遲遲無法完成」。

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王國材表示，公司化改革是對的事，他會堅持走下去，至於五一不加班活動，表面上看來是對交通部、行政院施壓，然而受害者仍是社會大眾，最終只是導致大眾對台鐵越加不信任，傷害台鐵本身員工。

▲台鐵員工發起勞動節不加班活動，屆時恐有9成列車開不出去。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，縱使勞動節所有列車都開不出去，改革仍會持續，目前已在擬定公路接駁計畫，預計近期會公佈相關因應方案，此外，近日也會再找工會協商，希望能打破僵局。

台鐵企業工會表示，「不需要資方虛偽的承諾」，將持續推動五一勞動節規劃，截至今日已有1.2萬人簽署響應五一勞動節不加班，且持續增加中。針對今日王國材的提案，工會痛批是了無新意。

台鐵工會表示，倘若交通部或資方官僚階層不顧社會輿論，本次不加班運動過後，持續鼓勵長時間無法陪伴家人共渡重要年節的所有會員，配合各地分會連署「每逢所有重要節日依《勞基法》不加班」，恢復一般勞工應有的權利。換言之，恐怕連端午節、中秋節都會有不加班活動。