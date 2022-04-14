台鐵5／1不加班「1.2萬人連署」　恐釀90％班次停擺！

▲台鐵企業工會決定發動「五一勞動節依法休假」活動，5月1日恐怕會有超過9成班次開不出來。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

為了抗議政府強推台鐵公司化，台鐵企業工會決定發動「五一勞動節不加班」活動，透過合法休假達到罷工目的，根據14日連署書統計數據顯示，台鐵1.6萬多名員工中，有超過1.2萬人願意參加活動，其中司機員參與率高達95％，一旦全都休假，5月1日恐怕會有超過9成班次開不出來。

台鐵企業工會不滿交通部、行政院在沒有獲得勞資共識的情況下，就把「國營台鐵公司設置條例」草案送進行政院，召開交通委員會詢答、預定21日逐條審查。痛批政府強推台鐵公司化是假改革，除了號召千名員工上街遊行陳情外，也決定發動「五一勞動節不加班」活動，表達抗議。

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台鐵企業工會理事長陳世杰表示，「五一勞動節不加班」連署書14日截止收件，台鐵1.6萬多名員工中，有超過1.2萬人願意參加活動，其中司機員參與率高達95％、列車長參與率也有80％，其中不乏擁有駕駛資格的主管都宣布參與活動，一旦全都休假，5月1日恐怕會有超過9成班次開不出來。

▲「五一勞動節依法休假」連署書14日截止收件，台鐵1.6萬多名員工有超過1.2萬人參加。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，交通部長王國材表示，尊重工會的抗爭行動，但為維護旅客權益，還是希望不要發生不上班活動，15日將與工會進行協商，希望最終能達到共識。不過陳世杰認為，工會其實有提出工會版本的草案，但政院版本21日就要逐條審，若沒有先撤回條例，怎麼協商都是白費功夫。

陳世杰強調，工會願意與交通部協商，但應該是雙方協商且共識後，才將草案送立法院審查，這樣子才合乎常理，所以若交通部不退回政院版本的草案，「五一勞動節不加班」活動將依計畫進行，至於交通部曾說，已經準備好應變措施，他不予評論。