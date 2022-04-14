台鐵公司化說明會「不准提問」　只限3小時就截止報名

▲台鐵將辦理公司化轉型。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會下周四將審查台鐵公司化條例草案，然而仍有大批台鐵員工無法認同。台鐵產業工會表示，台鐵近日再度召開說明會，然而從收到電報到截止報名期間只有僅僅3小時，且「不給提問」，痛批「根本只是在走流程」。

台鐵產工表示，下周四立法院即將逐條審查臺鐵公司設置條例，但現在部長根本未跟產工溝通，甚至局長緊急在條例前一週辦「大家都可以來，但沒有宣傳，不給提問」的說明會只是在走流程。

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產工表示，本會接獲會員回報，台鐵局又再一次召開各地說明會，但這次的說明會訊息宛如一陣風，從收到電報到截止報名期間只有僅僅3小時，比搶電商免運的時間還短，沒報到就謝謝再連絡，許多員工都不知道有這個消息。更有臨時被主管請去聽講的人回報，說明會沒有提問的時間，只給你聽，但不給你問。

產工呼籲，請交通部長不要忘記自己說過的話，更何況立委都有提案通過臺鐵三工會都要找，條例審查就在下週，不能對外說找所有工會，實際上根本沒有溝通；另外請臺鐵局長不要把說明會當兒戲，要辦就應該要廣納員工意見，討論安全事項，而不是沒宣傳又不給提問，只自顧自的說資產負債怎麼處理。