台鐵1.2萬人5／1不上班！怒「交通部玩兩面手法」：沒反對公司化

▲台鐵員工發起五一不加班活動。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院下週四審查台鐵公司化條例草案，台鐵企業工會不滿因此發起「勞動節不加班」抗爭活動，預計有1.2萬名台鐵員工響應。台鐵企工理事長陳世杰表示，工會支持公司化條例，但立法院一邊審條例、交通部一邊跟工會協商，這種兩面手法根本沒有誠信可言。

陳世杰表示，公司化條例草案已經在立法院，交通部現在才說要來溝通，等於是兩面說法，「一邊溝通、一邊審條例，算什麼溝通？」交通部應與工會達成共識後再將草案送審立法院，同仁才有可能信任交通部。

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陳世杰表示，工會從沒反對公司化改革，只要機制、邏輯都符合讓同仁安心安定的需求，再來改革才適當，交通部也提及，台鐵公司化議題已經吵了20年，如今發生太魯閣事故後，交通部就倉促推動公司化，並不合理。

▲五一勞動節恐怕有九成列車開不出去。（圖／記者姜國輝攝）

交通部長王國材今日與台鐵企業工會代表協商，然而協商不到一小時就破局，他表示，工會要求撤回公司化條例才願意商談，然而改革列車已經開到這邊，不可能撤回，且台鐵改革是回應全民期待，工會卻認為一定要尊重他們意見，「19年前就是尊重工會公司化改革才遲遲無法完成」。

王國材表示，公司化改革是對的事，他會堅持走下去，至於五一不加班活動，表面上看來是對交通部、行政院施壓，然而受害者仍是社會大眾，最終只是導致大眾對台鐵越加不信任，傷害台鐵本身員工。