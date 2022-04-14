車長下班時間闖駕駛室「翹腳搭免錢火車」　台鐵怒了要懲處！

▲台鐵車長非出勤時間闖駕駛室搭免費火車。（圖／翻攝自Facebook／靠北台鐵）

記者李宜秦／台北報導

網友爆料一名台鐵員工於非勤務時間進入駕駛室免費搭車，交通部台鐵局表示，該名雷姓車長已經違反台鐵局動力車駕駛室搭乘管理要點，其個人違規行為將依規定辦理懲處。

網友在臉書社團「靠北台鐵」發文指出，一名台鐵員工在非勤務時間未著制服進入駕駛室，還發文寫下「這份工作很棒的是，識別證一拿就可以搭車出去玩」。

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發文網友指出，「員工證搭車應用於通勤、公務用途，如因個人休息、下班出遊，仍要購票。另外非列車勤務，非著上班服裝，禁止進入車頭跟車尾的駕駛室（通常最後尾端作為車長室），此人違反規定進入尾端且拍照發文在個人臉書上非常不妥，影響列車安全」。

▲台鐵表示，雷姓車長行為已違規，將予以懲處。（圖／翻攝自Facebook／靠北台鐵）

台鐵局表示，經查係本局雷姓車長於4月13日，於非乘務時間私自進入1218次後端駕駛室乘坐，並於該次列車通過汐科站南端時自拍，隨後將照片上傳個人臉書。

台鐵局強調，雷員行為已經違反台鐵局動力車駕駛室搭乘管理要點，其個人違規行為將依規定辦理懲處。根據《鐵路行車規則》第37條規定，「車輛及列車之駕駛室，除值勤駕駛人員及依規定執行業務人員外，其他人員非經申請鐵路機構同意，不得進入」。