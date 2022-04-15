進香團、醫院傳播鏈延燒！單日確診23　台東急篩197人結果曝

▲台東縣府緊急在成功建置快篩站。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東14日新增23確診個案，累積確診47人。確診者包括成功鎮廟宇進香團就有20人，另有2位是案29378是至花蓮慈濟陪病的接觸者，還有1位是有台北足跡、在綠島工作的確診者。縣府隨即在成功及縣議會設置快篩站，至下午14:00止篩檢197人，全數陰性。

饒慶鈴14日召開疫情記者會說明，成功廟宇進香團4月7日至10日外縣市進香，目前包括1位議員在內有14位男性、6位女性，共20人確診（18位成功鎮民、2位台東市人），年齡介於20多至70多歲，CT值介於12.9至35.3，將陸續提供疫調結果。另外2位為到花蓮慈濟陪病的案29378密切接觸者，均為成功鎮女性、60多歲，PCR採檢確診，CT值各為17及25.1。最後一位在綠島工作的30歲男性、無症狀，4/8曾至台北參加活動、4/10返回綠島。

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▲台東14日新增23確診，其中成功鎮廟宇進香團就有20人確診。

由於成功鎮20例確診，包括新港國中、成功國小、三民國小、富山國小幼兒園、豐榮國小幼兒園等校，因學生家人確診被匡列，14日至15日2天預防性停課；成功商水、台東特教學校則是部份班級停課。

饒慶鈴同時宣布即日起醫院及住宿型機構禁止探病至4/30、國小及幼兒園暫停跨縣市畢旅及教學活動至5/13。另有關醫療整備量能，目前部東、馬偕及東基共提供43床專責病床，已使用23床；縣府也已協調整備部東和馬偕，若有需要可隨時再釋出96床。

饒慶鈴最後也呼籲，台東近日陸續在幾個鄉鎮傳出疫情，大多數都是無症狀感染者，提醒大家確實做好個人防護，勤洗手、戴口罩、落實實聯制並完整接種疫苗，也不要恐慌、不獵巫、不把鄉親貼標籤，團結齊心才能戰勝病毒。