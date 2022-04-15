　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小家長怒轟放寬停課標準　教育部「曝計算方式」

▲▼教育部長潘文忠。（圖／指揮中心提供）

▲教育部長潘文忠本週二宣布新的停課標準，備受國小家長批評。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部在本週二（12日）宣布放寬停課標準，全校1/3或全校10班以上班級有確診才要全校停課，外界好奇上述標準怎麼來的，教育部指出，因為中、大型學校佔全國高中以下學校總數的1/3，若以一校平均30班計算，1/3就是10班，在經過與指揮中心討論並徵詢專家意見，最後與各縣市溝通後才訂立上述標準。

校園確診個案連環爆，截至昨日傍晚為止，校園新增132例個案，包括境外生15例，而本土學生則新增117例確診，不僅改寫單日確診數新高記錄，更首度出現單日超過百例確診，而本土學生累計確診數突破1700例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市今天有4名學生採檢後確診，教育局13日宣布包括平興國小等4所學校停課10天，圖為環保局人員在仁和國中校園外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲校園確診連環爆，圖為桃園市環保局人員在校園外進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，之前2名學生確診就全校停課規定被家長抱怨太嚴格，教育部長潘文忠在本週二宣布放寬全校停課標準，全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。

但在潘文忠宣布放寬標準後，由於12歲以下學童都未施打任何一劑疫苗，引發國小家長不滿，批評新的停課標準太寬鬆，留言灌爆教育部臉書，批評這種作法是「不管孩子死活」，之後包括雲林縣等多各縣市，在國小或幼兒園停課都不跟隨教育部新的標準，而是採用舊制。

外界好奇教育部的「全校1/3或10班以上班級有確診」才要全校停課，這樣標準怎麼訂立，教育部指出，若以學校班級數來區分，中型學校每校約有24到30個班，大校則是有30個班以上，而全國高中以下學校，約有1/3為中、大型學校，再以一校平均約有30個班，故1/3就是10個班，所以教育部和指揮中心討論後，先訂下上述標準，再徵詢專家意見，並與各縣市溝通，最後才公布全校1/3或10班以上班級有確診才要全校停課。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
LIVE／蔡英文隔離10天解禁！　接見美國參院超友台訪團
解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸
快訊／李明哲抵台下機！「看了一眼」神情輕鬆專車接走
大學生確診暴增！　教育部發函各校「規劃隔離宿舍」
快訊／今本土破千例？　記者會誰主持「討論中」
快訊／恐怖進香團群聚擴大！　台東縣府2主管確診
繼承大筆遺產被活活燒死！綁匪要不到1500萬　捆車上潑油撕票
阿Ben笑了「被塔綠班出征初體驗」　與徐小可遭罵爆：還活著
估「台灣單日破10萬確診」！專家：有可能　計算方式曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

大學生確診暴增！教育部發函各校「規劃隔離宿舍」方便學生居隔

快訊／傳今本土破千例！指揮中心14:00說明　由誰主持「討論中」

北市131校學生請防疫假　實體＋直播線上教學達「停課不停學」

莫斯科號真的GG了！他看俄方「解釋理由」笑了：比博恩還幽默

飯店續住不丟用過牙刷？　員工揭原因：曾丟掉包金項鍊紙團

快訊／恐怖進香團群聚擴大！台東縣府2主管確診　啟動分流上班

「跟小三結婚」婚禮邀她！15年男友：想當面道歉　網喊1招反擊

快訊／宜蘭學進國小學生家長確診　同班級23生今預防性停課1天

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

大學生確診暴增！教育部發函各校「規劃隔離宿舍」方便學生居隔

快訊／傳今本土破千例！指揮中心14:00說明　由誰主持「討論中」

北市131校學生請防疫假　實體＋直播線上教學達「停課不停學」

莫斯科號真的GG了！他看俄方「解釋理由」笑了：比博恩還幽默

飯店續住不丟用過牙刷？　員工揭原因：曾丟掉包金項鍊紙團

快訊／恐怖進香團群聚擴大！台東縣府2主管確診　啟動分流上班

「跟小三結婚」婚禮邀她！15年男友：想當面道歉　網喊1招反擊

快訊／宜蘭學進國小學生家長確診　同班級23生今預防性停課1天

不止衝擊台廠！　上海封城逼出華為余承東示警「5月汽車全停產了」

國慶空靈女神染髮…網激讚像「韓國女團」！　她照鏡子嚇歪：這誰

玻尿酸可能用來治療帕金森氏症　成大分醫所研究生孫子喻受邀赴美成果發表

整修靶場防漏傳放水疑雲　調查局搜索約談花蓮站副主任

總覺得心好累，憂鬱、焦慮不斷循環！5個解決辦法讓你擺脫情緒內耗

大同集團第四代、蔡依林姐夫砸3.37億　買鳳山透天厝

放款男曝屍山區真相曝！板車司機欠9萬不還　設局勒殺債主再洗劫

獨／宜蘭收容所職員確診！快篩試劑不夠用　緊急對外求援

凱菲屋買一送一下午1點開搶！台北君悅線上旅展開跑　最低下殺51折

解密俄最強戰艦「莫斯科號」　號稱可擋3次襲擊卻被2枚海王星炸沉

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

花蓮停課資訊　高中職15日停課

半夜快篩陽！　1922踢皮球「自駕就醫」傻眼

自篩「結果陽性怎辦？」　詳解3情況後續處理方法

廖筱君閃辭《新台灣加油》　今最後一天主持

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

300元怎撐17天？網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

超商女店員突要Line他害羞爆！網曝真相

輕症在家隔離！陳時中：可以叫外送

醫神預言「新增破千例」時機　他憂中南部挺不住

衛福部台北醫院護理師「二次染疫」！急採檢226人

東北風到！　桃園以北越晚越冷下探15℃

媽祖遶境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友：走過秒懂　

學生轟隱匿疫情　中原大學回應了

更多熱門

相關新聞

不斷更新／全台18縣市366校停課　花蓮全縣中小學今停課

不斷更新／全台18縣市366校停課　花蓮全縣中小學今停課

本土疫情延燒確診再創新高，根據教育部昨晚最新統計，全台有18縣市、365校全校停課或部分班級停課。此外，花蓮縣政府昨宣布，今天花蓮全縣高中職、國中小、附設幼兒園預防性停課一天，採遠距教學，另私立幼兒園、補習班也可以比照辦理。

疫情延燒18縣市、365所園校停課

疫情延燒18縣市、365所園校停課

「新停課標準」聲量飆出高點！

「新停課標準」聲量飆出高點！

全教產建議12歲以下學童公費快篩

全教產建議12歲以下學童公費快篩

台大開第一槍　80人課程4／18起改遠距教學

台大開第一槍　80人課程4／18起改遠距教學

關鍵字：

停課標準13班級有確診教育部

讀者迴響

熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

大牌男星床戲起生理反應「變態硬上對手女星」！

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

花蓮停課資訊　高中職15日停課

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

鼓鼓確診隔離半個月！　女友大元發聲…曝身體狀況

阿Ben首發文：要承認自己的眼界有限

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面