國小家長怒轟放寬停課標準　教育部「曝計算方式」

▲教育部長潘文忠本週二宣布新的停課標準，備受國小家長批評。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部在本週二（12日）宣布放寬停課標準，全校1/3或全校10班以上班級有確診才要全校停課，外界好奇上述標準怎麼來的，教育部指出，因為中、大型學校佔全國高中以下學校總數的1/3，若以一校平均30班計算，1/3就是10班，在經過與指揮中心討論並徵詢專家意見，最後與各縣市溝通後才訂立上述標準。

校園確診個案連環爆，截至昨日傍晚為止，校園新增132例個案，包括境外生15例，而本土學生則新增117例確診，不僅改寫單日確診數新高記錄，更首度出現單日超過百例確診，而本土學生累計確診數突破1700例。

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▲校園確診連環爆，圖為桃園市環保局人員在校園外進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過，之前2名學生確診就全校停課規定被家長抱怨太嚴格，教育部長潘文忠在本週二宣布放寬全校停課標準，全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。

但在潘文忠宣布放寬標準後，由於12歲以下學童都未施打任何一劑疫苗，引發國小家長不滿，批評新的停課標準太寬鬆，留言灌爆教育部臉書，批評這種作法是「不管孩子死活」，之後包括雲林縣等多各縣市，在國小或幼兒園停課都不跟隨教育部新的標準，而是採用舊制。

外界好奇教育部的「全校1/3或10班以上班級有確診」才要全校停課，這樣標準怎麼訂立，教育部指出，若以學校班級數來區分，中型學校每校約有24到30個班，大校則是有30個班以上，而全國高中以下學校，約有1/3為中、大型學校，再以一校平均約有30個班，故1/3就是10個班，所以教育部和指揮中心討論後，先訂下上述標準，再徵詢專家意見，並與各縣市溝通，最後才公布全校1/3或10班以上班級有確診才要全校停課。