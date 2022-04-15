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「跟小三結婚」婚禮邀她！15年男友：想當面道歉　網喊1招反擊

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年和交往15年男友分手，原因是她發現，對方在交友軟體認識學生妹，還偷偷往來3個多月；錯愕的是，日前男方傳來訊息，表示要結婚了，希望她能參加婚禮，並當面跟她道歉。這番話惹怒大票網友，激動直呼「白包給他，兩個拉基」、「祝他也頭頂一片綠」。

女網友前幾天在Dcard心酸表示，分手滿1年了，當初前任在跟她分手後，1周內和女方交往，如今兩人更確定要結婚了，「我不知道要怎麼調適心情。」

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她緩緩說道，「我跟他其實以前讀同間幼兒園同一班，早在5歲就認識了，我們朋友都覺得很扯，竟然認識那麼久，國小國中讀音樂班，國中一年級交往，高中我讀地區第一志願女校，他讀地區第一志願男校，大學也讀同一所大學，而畢業後就一直交往到去年。」

男方與現任未婚妻是在交友軟體上認識的，當時女生還是19歲的大學生，兩人持續往來3個多月，當她得知後選擇果斷分手，事後不禁哀嘆「整個人生幾乎都佔滿了他，到今日都要靠著心理治療與藥物維持正常生活。」

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到，前幾天原po收到對方的訊息，說是要結婚了，更問她願不願意參加婚禮，「畢竟我參與了他幾乎半個人生，他也想再次好好地當著我的面道歉，突然之間悲傷湧現，好像又再次體驗了剛分手時的痛苦。」

儘管傷口再次被撕開，她仍高EQ地回覆，「給我一點時間考慮好嗎？我之後再向你確認。」不過，網友們看完全氣炸，洗版怒道「劈腿還有臉邀妳參加婚禮？15年真的很長，如果是我一定也會很不知所措，抱抱妳」、「別鬧了，一定有人能接受妳，現在就努力工作，經營自己吧」 、「男生的臉皮比我家隔壁賣豬肉的三層肉還要厚了吧」、「妳那麼痛苦，為什麼他可以那麼幸福，至少先振作起來，讓他看看，在沒有他的人生裡，妳也會過得很好」。

還有不少人爭相教戰反擊，「是我一定去，打扮得超級漂亮，壓過新娘的那種，讓他20年後想起這場婚禮，滿腦子都是妳的身影」、「我覺得妳可以給新秘化妝，穿超美直接壓過新娘，然後如果有可以上台的環節，就去揭穿他渣男行徑，反正千萬不要原諒他，讓他帶著負罪感一輩子」、「建議與其花時間去他婚禮，倒不如認識新男生去約會、玩得開心，等妳約會很忙時，根本懶得理他」。

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