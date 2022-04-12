「我養妳」3個字超可怕！她辭65K工作「月拿10萬顧家」　下場悲催

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「我養妳這三個字，就像泡麵包裝上的圖片，僅供參考。」打過太多離婚官司的律師呂秋遠，昨夜不禁有感而發，寫下悲催案例，直言每個成年人都該有自己的收入和工作，畢竟習慣依賴別人，就得承擔哭泣的風險。

文中，呂秋遠先是問道，「妳現在正在一家小公司工作，已經超過10年，公司經營狀況穩定，只是旺季的時候得要加班，每天工時超過12小時，薪水約6萬5千元。」

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這時若老公開口，「親愛的，我養妳。妳把工作辭掉，我每個月給妳10萬元。家庭開銷另外計算，妳回來照顧家裡好嗎？」他不禁好奇，各位姊妹、人妻們會如何做選擇？

根據他每天接觸離婚案件的經驗，呂秋遠直白表示，「我養妳這三個字，就像泡麵包裝上的圖片，僅供參考，打開泡麵以後內容物絕非如此。」可能一開始是「愛，我養妳」，等過了幾個春天變成「哎，我養妳」，然而往往不需要幾年，甚至幾個月就會淪為「X！我養妳（這條狗）」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他接著解釋道，「我養妳原本就只在當下生效，保存期限只有當下，一旦過了...那就是過期了。過期的食物不是不能吃，只是有風險，有很高的可能性會吃壞肚子。」

當大部分男人付這筆錢時，是希望另一半能包辦所有的家裡開銷。呂秋遠犀利地說，「不是要讓妳當貴婦，每天喝下午茶、逛書店、學插花；養了妳以後，家裡長輩妳得顧、小孩妳得養、大小事情都要包辦，一開始還不用收據，後來就要憑發票領錢，比對獎200元還麻煩。」

更慘的是，在女生們包辦所有家務後，很可能漸漸成為「嫌惡設施」或「薪水小偷」，因為這一切開始變得理所當然，在對方眼裡，他賺錢很辛苦，妳就是每天在家當貴婦，他根本不會想到，家裡怎麼自動會乾淨、小孩自動會吃飽、碗盤自動會清潔、衣服自動會折好。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

呂秋遠不禁感嘆，「一旦接受了我養妳，等於接受了無止盡的家務勞動，且喪失與外界接觸的管道。自己沉溺在沒有升遷、看人臉色、拿人手短、沒有尊嚴的環境，逐漸喪失生活技能；哪天人家要離婚，錢又全部交給媽媽保管藏起來，妳還剩下些什麼？只剩下兩滴冰凍的淚水，一滴化成酒，添一分自醉，一滴沉落於歲月的潮水。一顆化頑石拒絕傷悲，一顆化絕情，靜候輪迴。」

最後，他強調，每個成年人都該有自己的收入與工作，微薄也無所謂，至少不偷不搶、自食其力，「當妳覺得人生很輕鬆的時候，其實有可能就是在走下坡了。靠自己，好自在，這是萬古不變的真理。畢竟，習慣依賴別人的人，就得承擔哭泣的風險。」

這段勸世文狂吸2.2萬讚，許多人相當有感，紛紛回應「我養妳是扼殺妳的生存能力，會害了妳」、「努力付出勞力，處理家務照顧小孩，最終換得一句『妳還不是花我的，根本就是我養的。』心酸之餘，也失去工作能力和自信了」、「完完全全認同」、「維持一個家的清潔和家務是最不容易的，只有做過才知道」、「免費的最貴」、「完全正確！每句都貼切」。

►本文由呂秋遠授權引用。

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