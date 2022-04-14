麵吃一半「全身飆汗如噴泉」　男友見1舉動：忍不住硬了！女友臉垮

▲非當事人，與新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

面對男友在吃飯場合有生理反應，讓女孩們實在是不知所措！一名女網友透露，每次喝熱湯時總會揮汗如雨，某次與男友吃牛肉麵，原PO吃到一半邊擦汗邊吃，模樣明明非常狼狽，怎料男友卻認為她舉止太可愛，因此起了生理反應，讓原PO傻眼不已。

一名女網友在Dcard表示，日前與男友去吃牛肉麵，吃到一半，從小就容易流汗的原PO，果真開始滿身爆汗，原PO自嘲「臉上都是滑落的汗水，衛生紙擦到一個懷疑人生，吃牛肉麵吃到狼狽到不行！」

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當下男友邊吃著牛肉麵邊傻眼，原PO趕緊笑回，只要喝熱湯，「汗流的跟噴泉一樣，我只要一流汗都是用滴的，就算是冬天、寒流還是下雪都一樣。」

吃個牛肉麵彷彿剛游泳完一樣，走出門後，原PO卻發現男友走路姿勢怪異，「一直駝背彎腰走路很怪，問他是不是腳痛都不理我」，正當原PO擔心是舊傷復發，真相尷尬了。

過了好一會兒，男友才吞吞吐吐地說，「妳吃麵狼狽的樣子真是太可愛了，我忍不住就硬了 。」此話一出，原PO頓時三條線，只能內心默默想著「我的汗跟風一起飄走了！」

對此，原PO也困惑拋問，「女生很狼狽的時候，一般正常的男友都會覺得可愛嗎？因為我男友不是很正常，他是個腦子很怪的人，所以一直很疑惑。」

文章曝光後，釣出不少網友也自爆，「那叫真愛，請好好珍惜」、「這個反應很正常啊，就跟看到女朋友臉紅，會硬是一樣的道理」、「我女友體香超好聞，流汗的時候還能聞到洗髮精味跟淡淡的體香味，真的受不了」、「我男友也會硬，尤其是我抱著他然後大哭的時候」、「我老公也是，我們吵架他要哄我的時候會硬哈」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

事實上，本站曾報導《女生超愛聞男友「體味」？ 專家「突破盲點」好害羞》， 一名女網友喜歡深埋在男友脖子間猛力吸氣，就連他穿過的外套三不五時都會拿來聞，怪異的行徑被男友抱怨有病！相性幸福健康管理中心性福導師解釋，味覺來自費洛蒙，而費洛蒙是種藉由空氣傳播的「化學訊號」，它不像氣味般的讓人察覺，只對某些個體造成生理影響；其作用機制分幾種，它所傳遞訊息的路徑：嗅覺→犁鼻器→下視丘，會誘導影響情緒、情感，產生行為動機。

性福導師解釋，不僅僅是費洛蒙，人們在嬰兒時期就會因聞媽媽身上的味道而有安全感。因為味道在不同的人、事、物，對每個人而言都有不同意義。例如：有人聞到臭豆腐覺得香，也有人作嘔；對於愛人放屁不覺得臭，反而覺得有股自在的親近感。