狂徵「50位婚禮打包員」報復親戚！他冷笑：讓他們尷尬　酬勞曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友在網上徵50位打包人員，表示有個很討厭的親戚近期將辦婚宴，他打算讓新郎親友吃不到菜，最後尷尬收場。徵才文引爆熱論，不少網友笑虧，「醫藥費另外算嗎」、「可能打包完都沒命了」。

網友在偏門工作社團發文，直言「誠徵打包人員50位！我一個很討厭的親戚要結婚了，一共宴請50桌。」而工作內容就是等菜一上桌，就全部打包，讓新郎親戚吃不到菜。

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至於酬勞的部分，他表示，一道菜300元計算，若整桌菜全包再乘以1.5倍，如果把桌子也扛來，多補貼2000元，「會額外提供報紙，讓你塞在紅包袋裡方便入場。」

▲PO文徵打包人員。（圖／翻攝自爆廢公社）

奇葩徵文被轉貼到「爆廢公社」後，狂吸大票網友朝聖，紛紛笑回「靠，有這招現在才知道，要不然當年也不用砸那幾場」、「這點錢，湯藥費都不夠」、「我真的遇過一上菜就全打包的大嬸」、「危險工作，被打幾率高！你不知道打包歐巴桑有多狠」、「看來這位施主結怨很深啊」。

另外，也有人突破盲點，直言「紅包第一關就把你攔下來了」、「問題是...名單沒你怎麼入場」、「第一關紅包就進不去了吧」、「那有想過帶位人員怎麼帶位嗎？沒在名單內，還沒吃就被抓包了吧？還有用報紙包紅包，在門口就會被轟出去了」。

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