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川伯頭像助陣！高市藍議員參選登記打團體戰　她獨找謝龍介拚場

▲▼國民黨新生代議員聯合登記造勢，在資深議員黃柏霖和陳美雅的帶領之下，宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒六位議員老幹新枝聯合登記、聯合造勢。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨新生代議員聯合登記造勢。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

國民黨新生代高雄市議員，今（14）日在資深議員黃柏霖和陳美雅的帶領之下，宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒等6位議員老幹新枝聯合登記、聯合造勢打團體戰，更請來前高雄市副市長李四川的頭像助陣，誓言要延續川伯精神。而國民黨發言人白喬茵今則找來台南市長參選人謝龍介陪同拚場。

▲▼國民黨新生代議員聯合登記造勢，在資深議員黃柏霖和陳美雅的帶領之下，宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒六位議員老幹新枝聯合登記、聯合造勢。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨新生代議員聯合登記打團體戰造勢。（圖／記者吳世龍攝）

黃柏霖、陳美雅、宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒等6位高雄市議員今天進行聯合登記造勢，原本將邀請川伯李四川南下陪同，但礙於疫情並未親自出席，只能用頭像隔空助陣。不過，議員們表示，川伯預祝國民黨所有參選人都能高票當選，大家也將努力傳承川伯精神，永遠都是親力親為在市政建設上。

▲▼川伯頭像助陣！高市藍議員參選登記打團體戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲川伯頭像助陣！高市藍議員參選登記打團體戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

議員們表示，川伯對市政的用心和工程專業的態度值得議員們學習，相信川伯對高雄發展還有很多期許，雖然他現在不在高雄服務，但在他副市長任內還有尚未推動完成的政策，就由他們來接手，強調會更用心來監督市政，爭取對高雄最有利的建設和發展。

▲▼南台灣最強母雞謝龍介，跨區挺最強新人白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南台灣最強母雞謝龍介，跨區挺最強新人白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼南台灣最強母雞謝龍介，跨區挺最強新人白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

而國民黨發言人白喬茵今則找來台南市長參選人謝龍介陪同，登記參選國民黨高雄市左營楠梓區議員初選。白喬茵表示，這次特別邀請龍介仙陪同登記參選，因為他擁有五屆市議員歷練，一路走來堅持理想、是政壇的清流，這次除了陪同登記，也傳承議會經驗，教導喬茵當一個不畏強權的好議員。

謝龍介帶著紅玫瑰現身，並以四句話開場「議會新聲音，選給白喬茵。美麗帶刺紅玫瑰，監督市政袜放水。」問起為什麼會陪喬茵來登記參選？謝龍介表示和喬茵認識十多年，熟知喬茵的性格是一個勇敢的新時代女性，未來一定會大力監督市政、捍衛市民權益。

白喬茵是媒體出身，曾經擔任過主播，歷經韓市府副發言人、中二補選發言人，現職為國民黨發言人。兼兩個小孩媽媽的白喬茵表示，因為自己身為媽媽，所以進議會後會為了小孩嚴格把關食安、照顧長輩健康，還會就左楠面臨的三大問題「交通、空氣、住宅正義」做政策探討。

▲▼國民黨新生代議員聯合登記造勢，在資深議員黃柏霖和陳美雅的帶領之下，宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒六位議員老幹新枝聯合登記、聯合造勢。（圖／記者吳世龍攝）

▲在資深議員黃柏霖和陳美雅的帶領之下，宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒六位議員老幹新枝聯合登記、聯合造勢。（圖／記者吳世龍攝）

最資深的三民區黃柏霖議員以公益為社會注入正能量為號召，陸續推動志工培訓、心智圖法希望號召更多人重視下一代教育，造福高雄。而參戰「旗鼓鹽」鼓山、鹽埕、旗津選區的議員陳美雅是日本早稻田大學法學博士，主打專業問政，拼教育、經濟、好空氣。

第三選區的宋立彬三年多來深耕在地，了解海線需要建設，力拼大岡山需要繁榮，將積極爭取地方建設發展。登記第4選區（左營、楠梓）的李雅芬是專業幕僚出身，她以「幸福+芬」為號召持續爭取建設，要讓左楠區從過去郊區朝向蛋黃區邁進。

▲▼國民黨新生代議員聯合登記造勢，在資深議員黃柏霖和陳美雅的帶領之下，宋立彬、李雅芬、陳若翠、邱于軒六位議員老幹新枝聯合登記、聯合造勢。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨老幹新枝聯合登記、聯合造勢。（圖／記者吳世龍攝）

陳若翠登記第八選區（前金新興苓雅），同樣也是基層出身，打出競選口號，強調Let me do it，做好事讓我來！專業問政讓我來，爭取建設讓我來，為民發聲讓我來，守護高雄一起來！

邱于軒登記第十一選區（大寮林園），主打我年輕、我來拼！她過去問政犀利，持續為大寮林園爭取小港林園線、大寮社宅等多項建設，希望用年輕新視野、新作風為選區拼出新氣象、新建設。

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