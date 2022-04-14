「超前部署的只有自己的選舉」　國民黨批陳時中：要選就快離開

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國內疫情持續延燒，國民黨14日批評，陳時中防疫政策曖昧造成基層混亂，個人勤跑公關場合無心防疫，呼籲陳時中若有不同規劃應離開讓有心人接手，「若因戀棧、躊躇而拖累台灣疫情，相信即便出來選舉也不會獲得民眾信賴」。

國民黨今天指出，國內疫情持續增溫，確診數連日創下新高，可是身為衛福部長、中央防疫指揮中心指揮官的陳時中，卻成天勤於跑攤，甚至頻被點名參選台北市長，根本無心防疫工作。

國民黨文傳會副主委林家興表示，國內疫情嚴峻，每天都有破500人以上確診、上萬人遭到匡列隔離，假如陳時中對於選情更感興趣，就應盡速離開崗位不要戀棧，更不該讓台灣的防疫戰略與他對選情的態度一樣曖昧不明，使民眾生命健康受到威脅。

國民黨副發言人楊植斗指出，近來民眾與基層醫護人員對於「清零」或是「共存」相當關心，可是陳時中仍舊不改其對防疫戰略的曖昧態度，持續打迷糊仗，讓基層工作陷入混亂；教育部的停課標準無視個別縣市、學校及幼童無疫苗施打的差異，大幅度放寬也讓家長憂心；國內快篩試劑價格居高不下、口服用藥備量嚴重不足讓民眾陷入恐慌；居家照顧流程如何規劃、藥物配給配套措施如何制定更使醫護霧裡看花。

國民黨副發言人林杏兒批評，「唯一超前部署的只有陳時中自己的選情」，陳時中三月跑攤中醫師公會「台北國際中醫藥學術論壇」眾人齊呼「市長好」、「台北市旅館公會會員晚宴」、「小英之友會年度餐敘」；四月赴親綠教會「義光教會」演說、電器公會主辦的「電器空調3C影音大展」，這些場合幾乎與防疫工作無關，凸顯陳時中不負責任、無心防疫的惡質行徑。

林杏兒表示，陳時中閒暇之餘愛怎麼跑攤是他個人自由，但台灣疫情越演越烈，陳時中聲稱台灣疫情「超前部署」，事實上卻只是「超前部署」自己的選舉，這種政客行徑相信民眾的會記在心上。

林家興呼籲，人民生命安全應該是政府官員的首要考量，陳時中如果有不同的人生規劃，應該要盡速離開位置讓有心的人來接手防疫工作，不該「吃碗內看碗外」讓防疫工作陷入混亂。陳時中若因為戀棧、躊躇而拖累台灣疫情，相信即便出來選舉也不會獲得民眾信賴。