快訊／林奕華證實：行政院聯絡人確診　今上午緊急換會議室

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委林奕華14日證實，一名曾出席教育及文化委員會公聽會的行政院聯絡人確診，不過，該員平常負責與行政院聯繫，不會接觸到其他立委或助理，因此今天上午接獲通知後，依照立法院的規定，緊急更換會議室。

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者呂晏慈攝）

行政院近日才有3駕駛、1工友確診，其中一名駕駛是行政院副院長沈榮津的司機，導致沈與行政院副秘書長何佩珊被匡列居家隔離中，今天上午再度傳出，一名昨天出席立法院教育及文化委員會公聽會的行政院聯絡人確診。

林奕華上午受訪證實，今天8點多接到委員會主秘通知，得知該員平常不會接觸到任何人，因此，依照立法院的處理方式，換到九樓會議室繼續進行會議。林說，此事攸關個人隱私，接下來要等立法院和指揮中心會議，看如何進一步處理。

至於是否會有立委或助理被匡列？林奕華表示，該員的工作內容跟其他部會聯絡人不一樣，不會與立委和助理互動，主要負責聽開會的內容，「我對他完全不認識」，且該員都在固定位置，不會跟任何人聊天講話，因此決定換地方開會。

林奕華說明，立法院不開會需要經過黨團協商程序，面對現在疫情狀況越來越嚴峻，立法院應該說明更清楚的SOP，因為立法院是人來人往非常多人的地方，應該給大家更清楚的指引。

▼立法院教育委員會臨時更換會議室開會。（圖／記者屠惠剛攝）