航警局查獲外配攜毒闖關　31公斤大麻花...塞滿3行李箱

記者沈繼昌／桃園報導

航警局安檢大隊今年2月間在桃園國際機場第二航廈入境托運行李中，會同海關人員發現3件可疑行李，攔查後發現內藏安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤，行李主人是越南籍外籍配偶，另查出還有1越南女子共犯到案，越南外配坦承以美金2000元代價攜毒闖關；航警局指出，今年1月至今已查獲各類毒品合計20件205.2公斤，所幸均能及時「截毒於關口」，與海關人員共同為國人健康把關。

▲航警局今年2月間查獲越南籍外籍配偶3件行李中暗藏安非他命、大麻花等二級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局今年2月間查獲越南籍外籍配偶3件行李中暗藏安非他命、大麻花等二級毒品，涉嫌運毒越南籍外配被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，安全檢查大隊今年2月20日上午7時許，在桃機第二航廈會同台北關稽查組執行入境託運行李X光檢視勤務，發現由美國洛杉磯飛往桃機入境班機3件行李影像可疑，攔查後發現越南裔旅客（已歸化本國籍）託運行李箱內查獲二級毒品安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤。

▲航警局今年2月間查獲越南籍外籍配偶行李暗藏安非他命、大麻花等二級毒品，運毒越南籍共犯到案被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女子坦承協助販毒集團運毒，集團以美金2000元代價與往返台美機票、食宿與入住防疫旅館費用，因此鋌而走險，航警局也循線查獲另1名在台越南籍女子共犯到案，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局安檢大隊大隊長殷盤銘說明查獲越南籍外籍配偶運毒案過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，今年1月至今已查獲各類毒品合計20件205.2公斤，所幸均能及時「截毒於關口」，為國人健康把關。近年來，販毒集團常利用外配運輸毒品，根據毒品危害防制條例規定，運輸第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新台幣一千五百萬元以下罰金，在此呼籲民眾不要輕易嘗試，勿因一時貪念淪為販毒集團運毒自毀前程。

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