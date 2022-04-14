桃園首例！消防員休假回新竹染疫　匡列85人PCR結果曝

▲桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊1名隊員休假後與友人聚餐後出現症狀，採檢後呈陽性確診，環保局今天上午到蘆竹消防分隊進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊1名隊員日前休假與友人聚餐，未料隔日發現喉嚨不舒服症狀，自行快篩後呈陽性，就醫PCR採檢後確診，市府衛生局緊急針匡列分隊與大隊共計85人採檢，14日上午採檢結果出爐均為陰性，至於確診隊員則是桃園市消防局第一名確診隊員，因該案在新竹染疫，個案將列入新竹，至於感染源部分正在釐清中。

據指出，這名隸屬蘆竹分隊的隊員，4月12、13日輪休返回新竹住家，與友人碰面聚餐，昨天起床後感覺喉嚨不舒服，自行快篩後呈現陽性反應，趕緊就醫進行PCR採檢後確診，但感染源待釐清，個案已列入新竹。

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▲桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊1名隊員休假後與友人聚餐後出現症狀，採檢後呈陽性確診，衛生局昨晚漏夜對85名人員採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹消防分隊隊員出現確診個案，桃園市衛生局緊急匡列蘆竹分隊與共用大隊大樓共計85人進行PCR採檢，昨晚漏夜採檢後，今天早上採檢結果出爐，均為陰性；此外，環保局與消防局立即針對蘆竹分隊與第三大隊全棟大樓進行清消作業，以避免可能病毒擴散。

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