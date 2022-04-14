桃園男酒後揮摺疊刀嗆「要你們全家死」　女友與家人嚇壞報警

▲桃園市蘇姓男子去年11月與女友及其家人共5人飲酒，未料蘇男酒後竟持摺疊刀揮舞，恫嚇「要你們全家死」等語，事後女友與家人報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子去年11月間與女友、家人等共5人飲酒吃消夜，疑因細故與女友家人爭吵，竟拿出折疊刀朝女友與其家人面前揮舞，並恫稱「要你們全家死」等語，女友與家人心生畏懼下報警處理；蘇男在桃檢複訊時坦承犯行不諱，辯稱酒醉做錯事，檢方根據警方提供現場監視錄影畫面截圖、扣押摺疊刀等證物與證人指證下，偵結依恐嚇罪嫌向法院聲檢請簡易判決處刑。

檢警調查，27歲的蘇姓男子去年11月10日凌晨在龍潭區某處與女友吃宵夜，其家人還包括2名姊姊、繼父共5人小酌，未料，幾杯黃湯下肚後，蘇男與女友家人爆發口角衝突，突然拿出預藏摺疊刀向女友及其家人面前揮舞，還恫嚇「要你們全家死」等語，女友與家人嚇了一大跳，事後報警處理。

蘇男到案後坦承犯行不諱，辯稱「喝醉了做錯事」等語，女友與家人都指證蘇男持摺疊刀揮舞與恫嚇等事實，警方則提監視錄影帶截圖畫面、現場照片與蘇男自白書、和解書等佐證，檢方偵結依恐嚇罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

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