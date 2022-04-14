北港莊儀團千耳眼爺公、北港進香起火坩　登錄雲林縣無形文化資產

▲「北港莊儀團千耳眼爺公」係與北港朝天宮媽祖信仰同時存在。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣擁有豐厚的無形文化資產，目前已有37位保存者，分別為10項民俗、8位文化資產保存技術、12位傳統工藝及7位項傳統表演藝術。「北港莊儀團千耳眼爺公」登錄為民俗及「北港進香起火坩」登錄為文化資產保存技術，雲林縣政府10日於北港朝天宮辦理授證儀式由文化觀光處長陳璧君頒授登錄證書。

文化觀光處長陳璧君表示，「北港莊儀團千耳眼爺公」係與北港朝天宮媽祖信仰同時存在，而「北港進香起火坩」係白沙屯拱天宮至北港朝天宮進香時所施作，兩者都與北港媽祖信仰有著密切的關係，顯見北港擁有豐厚文化資產底蘊。

縣府近年來積極辦理相關計畫，例如向中央爭取經費辦理「雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」以保存紀錄、活化及推廣等不同面向，讓珍貴的文化資產繼續流傳。

▲北港朝天宮負責糊火爐的師傅蔡肇旭仔細將磚泥糊上火坩。（圖／記者蔡佩旻攝）



「北港莊儀團千耳眼爺公」-千里眼與順風耳，正式稱呼為金精將軍、水精將軍，合稱金水將軍或千順將軍，北港地區會稱為「千耳眼爺公」。以老照片及現存北港朝天宮繞境路關列表，顯示日治時期即有千順將軍神將的存在，1930年《臺南新報》記載北港街組織莊儀團，後於1993年登記成立為「雲林縣莊儀團協會」，「北港莊儀團千耳眼爺公」參與北港媽繞境、迎神活動從未中斷，其儀程包含立旗養兵、犒兵、出巡。北港莊儀團具有高知名度，截至目前國內外共有33團分靈。



「北港進香起火坩」源於為保護進香團要「刈火」的香爐的一種技術，「刈火」就是從祖廟、大廟的香火爐中舀取部分香灰與金紙灰燼，放入進香團帶來的香爐中，代表神明間傳承與連結的意義，也意涵著祖廟或大廟神明的靈力加持到本廟神明身上。

以前北港進香團體會在進香前先將火缸送至朝天宮，為避免陶瓷製香爐因溫度過高導致香爐毀壞，朝天宮很早就發展出糊火缸(香爐)的技術，其人員使用篩過的細土、紙棉，加上清水混合調製，將泥巴塗在火缸內外作為保護層。另外將萬年香火爐的香灰添入火缸，為了使香爐中的香灰連續不斷燃燒幾天，所以要將線香、蠟燭、木炭等於烘爐中燃燒後放入火缸先行生火，再送至大殿進行刈火儀式。目前僅為白沙屯拱天宮進香時施作。

陳璧君表示，「北港莊儀團千耳眼爺公」和「北港進香起火坩」係於2021年審議通過分別登錄為雲林縣民俗及文化資產保存技術。民俗「北港莊儀團千耳眼爺公」認定保存團體為雲林縣莊儀團協會，其團員多達二百餘人皆自發性參與，傳承制度化，具保存維護力量。

文化資產保存技術「北港進香起火坩」認定保存團體為財團法人北港朝天宮，由朝天宮的工友班負責執行，對相關程序均能掌握與正確體現，並建置一套傳承機制。後續縣府將依據文化資產保存法辦理保存維護計畫，並鼓勵及協助各保存團體辦理各項目之紀錄、建檔及推廣活化等工作，希冀透過相關計畫完善的保存與傳承各項無形文化資產。

▲雲林縣政府10日於北港朝天宮辦理授證儀式由文化觀光處長陳璧君頒授登錄證書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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