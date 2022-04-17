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上海發布《告全體居民書》維持動態清零！　喊話堅守「足不出戶」

▲▼ 上海疫情，上海方艙醫院，上海康復者 。（圖／澎湃新聞）

▲上海大批確診者被送進方艙醫院，陸續有人痊癒出院。（圖／澎湃新聞）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

上海為遏制疫情祭出強力封控，浦東16日晚間再公布一則《告浦東新區全體居民書》，文中表示（中國共產黨）黨中央堅持「人民至上、生命至上」，「動態清零」的總方針不動搖，要求居民繼續做好個人防護，堅守「足不出戶」，一旦感染COVID-19，就配合社區工作人員安排，送進方艙醫院或家門口隔離點，直到痊癒採陰後再回家。

綜合陸媒報導，《告浦東新區全體居民書》中指出，面對Omicron變異株的挑戰，上海繼續執行「人民至上、生命至上」，採取科學決策、動態清零的總方針不便，並表示大量基層幹部、醫務人員和志願者在第一線日以繼夜奮戰，「特別是廣大市民積極支持配合防疫工作，以極強的自律克服由於封控帶來的困難和不便，區委區政府向大家表示衷心的感謝！」

「市民朋友們，奧密克戎病毒非常隱匿、非常狡猾，傳染性極強」，文中強調Omicron並非大號流感，若放任傳播，將會為上海帶來災難性後果，只有第一時間採取反應才能徹底阻斷傳播鏈。

▼上海方艙醫院大批造起。（圖／路透社）

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲▼目前上海街頭仍然是空蕩蕩的，絕大多數街邊店面也都沒有開店營業。（圖／記者趙禕攝）

▲目前上海街頭仍然是空蕩蕩的，絕大多數街邊店面也都沒有開店營業。（圖／記者趙禕攝）

文中指出一大批方艙醫院及家門口隔離點，目的是為將社區內確診者安置出來，「市民朋友們，浦東新區已經封控了20天，有些小區封控了一個多月，每一個人都在這場抗疫大戰中付出了努力、作出了犧牲，大家都很苦、很累。但越是困難的時候，我們越是要堅持。一旦放棄，之前的所有努力和犧牲都將付諸流水，將來還要付出更大的代價。」

文中強調拉至方艙醫院和家門口隔離點，是為讓確診者在受到醫治下安心休養服藥，直到痊癒後再「健健康康地回歸社區」，至於未確診者，則要做好個人防護，「繼續堅守『足不出戶』、『不要聚集』。」

文末承諾，「一定盡最大努力做好生活物資和就醫配藥保障，暢通生命安全通道，解除大家的後顧之憂」，「市民朋友們，有你們鼎力支持，浦東一定能戰勝奧密克戎病毒，浦東的明天一定會更美好！」

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