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「人家共存、我們躺平」　他喊快升級！限制這活動開始

記者陳俊宏／綜合報導

連2天本土確診破千例，對此，精神科醫師潘建志表示，要控制疫情，要重症清零、要減災、要避免醫療崩潰，最快速有效的方法，就是提高疫情警戒等級，「人家是共存，我們變躺平。台灣除了戴口罩，對於人員流動沒太多限制，境照遶，歌照唱，餐照聚，舉照選。」他認為，要避免對經濟的衝擊有很多方法，可從限制「高風險」活動和場合開始。

潘建志在臉書說，Omicron／BA.2海嘯，大部分國家都經歷過了，其中有6個國家最值得台灣參考，香港和南韓損失較慘重，澳洲差強人意，新加坡、日本、紐西蘭稍好，但是連新、日、紐也在近兩個月中，付出約當台灣人口1800人的病故代價。

潘建志指出，各國都有類似台灣四級疫情警戒的防控標準，以牛津大學的計分方式，從0到100，升上2級約25分，升上3級約76分，升上四級約96分；最近更新的資料（Stringency Index），香港是75分，新加坡是60分，南韓是40分，日本是43分，紐西蘭是56分，澳洲是54分，香港約在3級，其它國家約2.5級，台灣分數意外的低，只有30分。

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▼台灣維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志提到，除了牛津大學的計分，《彭博社》有另一套算法（LOCKDOWN SEVERITY），香港目前是71分，新加坡是43分，南韓是41分，日本是47分，紐西蘭是38分，澳洲是41分，相比台灣還是很低，目前只有22分。

潘建志認為，在面臨指數級爆發Omicron海嘯前夕，台灣目前的警戒分數實在太低了，比BA.2都爆發完之後、號稱要走向共存的國家（澳洲／南韓）還低，也太奇怪，「人家是共存，我們變躺平。」

「台灣除了戴口罩，對於人員流動沒太多限制」，潘建志表示，境照遶，歌照唱，餐照聚，舉照選，阿公八大、男模會館、商務酒店夜夜笙歌，台灣警戒會這麼低，是因為之前Delta清零，就降下來沒什麼升過了。

潘建志指出，香港和新加坡在Omicron來臨時，都升高防疫等級，南韓是先升後降，而澳洲和紐西蘭則是在Delta來臨時就調高等級，紐西蘭甚至升到四級，之後過渡到Omicron後再逐漸解封。

潘建志說，日本雖然沒升級，但一直到現在還是對人流有管制，日本大力推行在家上班，也協調企業調整上下班時間錯開尖峰，也值得台灣學習。

▼16日新增1199例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心4/16記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

潘建志提到，紐西蘭在去年8月時猛升四級，當時很多人都覺得太誇張，但現在計算2年多來的全部的病死／確診數 （CFR，Case Fatality Rate），紐西蘭卻是最低的、0.06%，1萬人生病死6人，全球最佳，新加坡次之0.11%；紐西蘭疫苗打的不算多，第三劑接近50%，和台灣接近，新加坡第三劑可是打到了70%，紐西蘭兩年來反覆使用升四級「過激」防疫方式，但經濟也沒有崩潰。

潘建志寫道，台灣這套警戒標準以前沒用過，只在去年5月升過三級，仔細想想，四級的分法不太好用，因為二級25分到三級76分的間隔跳太大了，中間應該加上一個2.5級50分；比較六個國家，台灣就算不升到三級，至少也該升到2.5級（部分停業，部分停課，在家上班WFH），才能有減災的效果。

潘建志認為，要避免對經濟的衝擊有很多方法，不見得一定要停止所有開店營業項目，比方可以從限制「高風險」活動和場合開始；台灣有過很多次群聚事件，哪些地方是高風險場域，大家心知肚明，不需要完全限制經濟活動，只限制一部分的行業給予補助，這樣人民比較能接受。

▼台灣疫情警戒標準。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）

潘建志表示，兩年來台灣沒有遭遇過超大量感染的狀況，不，應該說幾十年都沒有過傳染病單日確診破千人的紀錄，未來如何演變很難預測，但現在已經接近隔離和疫調量能的上限了。

潘建志指出，提高疫情警戒等級，從去年的數據可以發現，差不多兩星期才有降低人流的效果，甚至上海升到四級硬封城兩周後，確診數都還在增加，要實施要提早做才有用；其它的防疫方式，比方打疫苗已經來不及了，口服藥也還沒有足夠的到貨量。

潘建志說，台灣3月1日在個案數很少的時候，宣布不再使用四級疫情警戒標準，在3月17日時還「清零」，過了一個月卻突然破千，可說是豬羊變色，先不管共存清零沒什麼意義的討論了，至少要記得還有這個防疫的重要手段。

潘建志認為，壓平曲線，升高防疫等級當然有用，世界各國都還在實施，能避免醫療崩潰，多救些人命，付出一點經濟代價是很值得的，香港重症放醫院外面的慘況，相信大家還記得，「要減災，政府要勇敢負起責任，超前部署。」

▼潘建志呼籲應適度升級，避免醫療崩潰。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

（圖／翻攝潘建志臉書）

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