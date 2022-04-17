快訊／本土再破千？兒童施打莫德納EUA審查　陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已經連續兩日單日破千，更陸續出現中重症患者。針對本土案例持續飆升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾直言「現在最怕醫療崩潰，會帶來很大的傷害。」陳時中也將在下午2點持續召開記者會說明國內最新疫情資訊。

這波本土疫情目前中重症累積39例，當中有3例重症、2例死和36例中症。值得住的是，有一例重症患者是未滿5歲孩童，該孩童本身無慢性病史，4/14早上採檢，傍晚出現比較嚴重症狀，晚上確診後住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物用上類固醇、免疫調節劑，目前病況嚴重，醫院全力救治中，是兒童首例重症個案。

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另外，不少縣市也陸續加入輕症在家照護措施，目前指揮中心公布的有5縣市，當中僅有新北辦理中，其他4個為高雄、花蓮、台北、台中都還在準備中，而宜蘭之後也即將加入。

針對孩童染疫情況，台大兒童醫院院長黃立民直言，學齡前幼兒一旦出現連續三天高燒不退、呼吸困難、活力變差或者是1歲以下幼童染疫，家長都應該盡快帶孩子就醫；也提醒，政府應該簡化兒童送醫流程，一有症狀就盡快到醫院讓醫師評估。

此外，國內目前暫未開放5~11歲兒童接種新冠疫苗，指揮中心今天也將召開專家會議審查緊急使用授權（EUA），陳時中表示，會先審查莫德納，BNT資料還在審視，下週開ACIP專家會議，看專業意見是否讓兒童開始接種疫苗。